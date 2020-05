Gaat Kim Clijsters toch voor publiek tennissen? FDW

27 mei 2020

05u45 0

Vorige week gaf Kim Clijsters (36) nog aan dat World Team Tennis als eerste doel op haar voorlopige kalender zou kunnen komen te staan. Deze Amerikaanse teamcompe­titie wil van 12 juli tot 2 augustus negen ploegen verzamelen op één site, The Green Briar in White Sulphus Springs (West Virginia), en heeft daar maar liefst 4,5 miljoen euro aan prijzengeld voor veil. Organisator Carlos ­Silva wil ook dagelijks 500 toeschouwers ­toelaten in een stadion met 3.000 zitjes – hij heeft ook een indoorbaan voorzien, mocht het regenen, waar geen fans zouden worden toegelaten. Het offi­ciële tennisseizoen is vooralsnog opgeschort tot begin augustus, maar omdat WTT een demonstratietoernooi is, hoeft het zich niet aan de regels van ATP en WTA te houden. ­Clijsters maakt deel uit van New York Empire en speelt er aan de zijde van ex-prof Mardy Fish, Sabine Lisicki en ­dubbelspecialist Neal Skupski. Alle wedstrijden zouden live op (Amerikaanse) televisie of internet komen.

Lees ook: Over haar nieuwste hobby, de kritiek op haar gewicht en het hele mediacircus: herbekijk het exclusieve en uitgebreide gesprek met Kim Clijsters (+)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.