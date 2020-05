Gaat Kim Clijsters in juli voor (beperkt) publiek tennissen? Demonstratietoernooi met 4,5 miljoen euro prijzengeld mogelijk op haar kalender FDW

27 mei 2020

05u45 0 Tennis Zal Kim Clijsters (36) in juli toch tennissen met (beperkt) publiek? Het Amerikaans demonstratietoernooi World Team Tennis - goed voor 4,5 miljoen euro aan prijzengeld - staat mogelijk op haar planning.

Vorige week gaf Kim Clijsters nog aan dat World Team Tennis als eerste doel op haar voorlopige kalender zou kunnen komen te staan. Deze Amerikaanse teamcompe­titie wil van 12 juli tot 2 augustus negen ploegen verzamelen op één site, The Green Briar in White Sulphus Springs (West Virginia), en heeft daar maar liefst 4,5 miljoen euro aan prijzengeld voor veil. Organisator Carlos ­Silva wil ook dagelijks 500 toeschouwers ­toelaten in een stadion met 3.000 zitjes – hij heeft ook een indoorbaan voorzien, mocht het regenen, waar geen fans zouden worden toegelaten. “De tennissers zien ernaar uit ons toernooi te spelen en willen dat in een veilige omgeving doen. Dat is dan ook onze eerste prioriteit”, verklaarde Silva. “West Virginia is trouwens één van de staten in de VS die het minst door het virus getroffen werd.”

Het offi­ciële tennisseizoen is vooralsnog opgeschort tot begin augustus, maar omdat WTT een demonstratietoernooi is, hoeft het zich niet aan de regels van ATP en WTA te houden. ­Clijsters maakt deel uit van New York Empire, waar Kirsten Flipkens vorig jaar deel bij speelde, en tennist er aan de zijde van ex-prof Mardy Fish, Sabine Lisicki en ­dubbelspecialist Neal Skupski.

Andere grote namen in het deelnemersveld zijn Australian Open-winnares Sofia Kenin (Philadelphia Freedoms), voormalig US Open-winnares Sloane Stephens en dubbelspecialist Rajeev Ram (Chicago Smash), Grigor Dimitrov (Orange County Breakers), Sam Querrey en de dubbelende tweelingbroers Bob en Mike Bryan (Vegas Rollers), Tennys Sandgren (Orlando Storm), Nicole Melichar (San Diego Aviators), Frances Tiafoe (Washington Kastles) en Jean-Julien Rojer (Springfield Lasers). Alle wedstrijden zouden live op (Amerikaanse) televisie of internet komen.

De viervoudige grandslamwinnares (US Open 2005, 2009 en 2010 en Australian Open 2011), voormalig nummer een van de wereld in het enkel- en het dubbelspel, speelde de World Team Tennis twee keer eerder. In 2009 deed ze dat met de Saint Louis Aces, een jaar later met de New York Sportimes.

