Fusie-idee Federer met grond gelijk gemaakt: “Misschien wil hij meer volgers op Twitter door zo’n voorstel zonder inhoud te lanceren” YP

25 april 2020

10u32

Bron: Blick 0 Tennis Het idee van Roger Federer om de ATP en de WTA te laten samensmelten, wordt niet overal op gejuich onthaald. Dirk Hordorff, vicevoorzitter van de Duitse tennisbond, is alvast géén voorstander.

.@rogerfederer schlug jüngst vor, die @atptour und @WTA zu vereinigen. Dirk #Hordorff, Vize-Präsident des @DTB_Tennis, hält davon mal so gar nichts.#Federer #Tennis #ATP #WTA pic.twitter.com/37L5nHC6UC OmnisportDE(@ OmnisportDE) link

“Is de tijd niet rijp voor een fusie tussen het vrouwen- en mannentennis?”, zo klonk het in de tweet die de Zwitser afgelopen woensdag op de wereld losliet. “Dit is misschien het uitgelezen moment. Dit is een moeilijke periode voor alle sporten. We kunnen hier uit komen als twee verzwakte organisaties of als één die sterker is”, zo voegde hij er later aan toe. Hij kreeg al snel bijval van collega-toptennisser Rafael Nadal en Billy Jean King, de oprichtster van de WTA. Maar lang niet iedereen is fan. Eerder al liet Nick Kyrgios weten weinig te voelen voor dergelijk plan en de grillige Australiër wordt nu bijgetreden door Dirk Hordorff.

Zo’n fusie lost het probleem helemaal niet op Dirk Hordorff

Hordorff, die naast vicevoorzitter van de Duitse tennisbond ook coach is van Vasek Pospisil (het Canadese nummer 93 van de ATP-ranglijst), is stellig. “Zo’n fusie lost het probleem helemaal niet op”, meent hij. “Ik ben ook een beetje kritisch over hoe men zich gedraagt op sociale media in deze tijden. Misschien wil Federer meer volgers genereren door dergelijk voorstel, zonder inhoud, te lanceren. Hier is niet over nagedacht, het is ontoereikend. Wat met de ITF (Internationale Tennisfederatie) en de grandslams? Dat zijn cruciale uitgangspunten”, aldus de Duitser.

Lees ook.

Roger Federer ziet kansen voor het internationaal tennis in coronatijden: “Het moment voor fusie tussen ATP en WTA”