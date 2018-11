Frustraties rond privileges Roger Federer laaien op in tenniscircuit: “Die excessen moeten er uit” Hans Op de Beeck

14 november 2018

12u34

Bron: RMC 0 Tennis Is de macht van tennislegende Roger Federer zo groot geworden dat hij een voorkeursbehandeling tijdens de grandslams geniet? De frustraties en onderhuidse spanningen binnen het circuit krijgen voor het eerst een stem via de Franse dubbelspecialist Julien Benneteau.

In een interview met het Franse radiostation RMC haalde Julien Benneteau, gewezen dubbelkampioen op Roland Garros, in niet mis te verstane woorden uit naar Federer. De Fransman wijst expliciet naar Team8, het bureau van Roger Federer dat hij samen met zijn agent Tony Godsick gecreëerd heeft en dat instaat voor marketing en advies van tennissers. Collega’s als Del Potro en Dimitrov liggen onder contract bij Team8. Bovendien hebben ook twee van de grootste tennisbonden inspraak in Team8, de Australische en de Amerikaanse. Benneteau spreekt van meer dan één belangenconflict.

Zo wijst de Fransman naar de Laver Cup, een exhibitietoernooi dat dit jaar in september voor de tweede keer plaatsvond. “Kijk, Roger is een legende van het tennis, een icoon”, aldus Benneteau bij RMC. “Hij verdient zelfs zekere privileges. Maar de laatste tijd zijn er toch wat excessen. Vooral zijn promotie van de Rod Laver Cup is echt wel storend. Toen de nieuwe Davis Cup zou plaatsvinden in november, hoorde je Roger niet. Maar toen dat september werd en dus zou clashen met de Laver Cup stond hij plots recht en kantte hij zich resoluut tegen het nieuwe format van Gerard Piqué (de Barcelona-verdediger die voorvechter is van die nieuwe Davis Cup, nvdr). Op dat vlak stellen de tennisautoriteiten zich véél te slap op. Voor Federer gaat het bij die Laver Cup louter om de show - er zijn geen sportieve criteria aan de selectie verbonden. Zo kreeg Nick Kyrgios 665.000 euro om deel te nemen. Ja, dat zijn de prijzen.”

“En nog iets rond die Laver Cup: in de organisatie zit Craig Tiley, hij staat in voor de marketing- en tv-rechten en wordt dus betaald door Federer. Maar Tiley is ook de grote baas van de Australian Open. Nu wil het toch wel niet lukken dat Federer op de voorbije Australian Open twaalf van zijn veertien matchen om half acht mocht spelen?” Een tijdstip waarop de hitte in Melbourne minder van tel is dan even na de middag. “Op dezelfde dag dat Federer tegen Stuff moest spelen stond ook Djokovic tegen Monfils geprogrammeerd. Je zou toch denken dat die laatste partij de avondsessie verdient. Maar nee, zij moesten om 14u30 aan de bak bij 42 graden. En Federer mocht ‘s avonds zijn ding doen tegen Struff.”

“Dit jaar was er op de US Open ook de vernieuwde Louis Armstrong Court, maar naar verluidt heeft Tony Godsick meteen gezegd dat Federer daar niet zou spelen. Nogmaals: normaal dat Federer soms een voorkeursbehandeling krijgt en ik heb helemaal geen persoonlijke agenda tegen hem. Ik ben zelfs de eerste om te zeggen dat hij de allergrootste is. Maar ik vind wel dat zo’n belangenconflicten niet kunnen.”

“Ik weet niet of het nodig is dat we moeten discussiëren over het feit waar Roger Federer zijn matchen in New York moet spelen”, aldus de woordvoerder van de US Open in een reactie op de aantijgingen. “Al zijn matchen gaan gewoon door op hoofdcourt Arthur Ashe, net zoals de partijen van Serena Williams en Rafael Nadal.”