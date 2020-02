Fred Hemmes, de nieuwe coach van Clijsters: "Ik ben geen dictator boven Kim" BF

09 februari 2020

09u02 0 Tennis Clijsters gaat met een verrassende naam als coach in zee. De Nederlander Fred Hemmes jr. (38) zal haar voltijds begeleiden op het WTA-circuit: "Het klikt goed tussen ons. Ik zie haar elke dag verbeteren en ik heb het gevoel dat ik haar kan helpen."

Zelf heeft Hemmes jr, net als zijn vader Hemmes sr., een verleden als verdienstelijk tennisser in de subtop. Hemmes jr. klom in het enkelspel ooit naar plek 188 in de ATP-ranking en speelde ook dubbel, maar voelde al op jonge leeftijd de trainersmicrobe kriebelen. In Nederland begeleidde hij onder meer Aranxta Rus. Tussen 2012 en 2017 werkte hij in het Topsportcentrum in Wilrijk van Tennis Vlaanderen onder de hoede van Johan Van Herck en in april dit jaar ging hij aan de slag in de Kim Clijsters Tennis Academy in Bree. Samen met Carl Maes hielp hij de comebackplannen op het trainingsveld realiseren. Na een stage in Tenerife is beslist dat Hemmes als coach van Clijsters het WTA-circuit zou bereizen.

"Er is een goede chemie tussen ons. Ook al dacht ik in het begin: wat kan ik godsnaam vertellen aan iemand met zo veel ervaring? Nu heb ik het gevoel dat ik haar kan helpen. We hebben een heel open communicatie. Ik ben geen dictator boven Kim. Zij is ook niet meer de Kim van vroeger, maar een vrouw met drie kinderen. Het is moeilijk nu in te schatten wat ze kan bereiken, maar ik zie haar elke dag verbeteren en ze heeft de mindset van een winnares. Het is een kwestie van de juiste snaar te vinden om nog enkele procenten te verbeteren."