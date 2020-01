Fred Hemmes coach van Kim Clijsters, bekijk hier beelden van haar eerste open training Redactie

15 januari 2020

10u12 0 Tennis Fred Hemmes junior is de nieuwe coach van Kim Clijsters. De 38-jarige Nederlander was zelf tussen 2000 en 2008 op het ATP-circuit actief. Vandaag houdt Clijsters ook een mediadag in haar tennisacademie in Bree, met daarin een open training en persconferentie.

Tennistiek zag het er goed uit op training. Clijsters heeft nog altijd een zuivere en snoeiharde slag. Het fysieke blijft wel een werkpunt, al staat ze duidelijk scherper dan enkele maanden geleden. Haar conditie was op haar eerste open training moeilijk te beoordelen.

Team-Clijsters

Hemmes is dus de nieuwe coach van Clijsters. Hij klom ooit naar plek 188 in de ATP-ranking en was na zijn carrière werkzaam bij Tennis Vlaanderen, onder supervisie van Johan Van Herck. De Nederlander had in het verleden onder meer Ruben Bemelmans onder zijn hoede.

Ook Carl Maes, Matthijs Van Speybroeck en Sam Verslegers maken deel uit van team-Clijsters. Maes is de directeur van de Kim Clijsters Academy en blijft optreden als adviseur en mentor. Fysiotherapeut Van Speybroeck zal de Limburgse begeleiden tijdens haar comeback. Verslegers is dan weer de oprichter van het revalidatiecentrum ‘GroepSam’. Hij maakte reeds deel uit van het team, toen Clijsters succes boekte in de US Open (2009, 2010) en Australian Open (2011).

Enkele beelden van de open training: