Fransen Herbert en Mahut vervolledigen op ATP Finals hun palmares

17 november 2019

De Fransen Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut hebben in The O2 in Londen het dubbelspel gewonnen op de ATP Finals. In de finale versloegen ze de Zuid-Afrikaan Raven Klaasen en de Nieuw-Zeelander Michael Venus met 6-3 en 6-4. Mahut (ATP-3) en Herbert (ATP-14) vulden zo een leemte op hun palmares. Eerder won het Franse koppel wel al het Australian Open (2019), Roland-Garros (2018), Wimbledon (2016) en het US Open (2015).