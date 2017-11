Franse veteraan verrast Goffin in Parijs, maar Luikenaar is wél zeker van deelname aan Masters Redactie

18u12

Bron: Eigen berichtgeving 6 AFP Goffin verloor, maar mag toch een feestje bouwen. Tennis David Goffin (ATP 10) heeft zijn ticket voor de Masters in Londen beet. De Luikenaar liet zich vandaag op het Rolex Masters-toernooi in Parijs verrassen door Julien Benneteau (ATP 83). Maar omdat ook de Fransman Lucas Pouille vandaag onderuit ging (tegen de Amerikaan Jack Sock, red.), is Goffin toch zeker van deelname aan het officieuze wereldkampioenschap tennis.

Goffin kende, zoals wel vaker, een lastige eerste set. Benneteau speelde sterk en ging twee keer door de opslag van de 26-jarige Luikenaar. Even leek 'La Goff' wel orde op zaken te toen hij bij 2-5 op zijn beurt door de service van de Franse veteraan ging, maar die laatste klaarde in het volgende spelletje dan toch de klus: 3-6.

Panikeren hoefde echter niet. Goffin versloeg Benneteau eerder dit jaar ook in de eerste ronde van de US Open nadat hij een set had moeten prijsgeven. Maar de Luikenaar moest wel op toerental zien te komen. En dat lukte niet.

Ook Pouille begaat misstap

Benneteau, die in de vorige ronde Tsonga naar huis speelde, stoomde door en na amper twaalf minuten stond er al een 0-3 op het scorebord. En de Fransman trok die lijn ook door, het werd uiteindelijk ook in de tweede set 3-6.

Goffin moest daardoor even bang afwachten. Als Lucas Pouille het toernooi in Parijs won na een finale tegen Juan Martín del Potro, dan zou Goffin alsnog naast een ticket voor de Masters grijpen. Maar intussen verloor Pouille in twee sets tegen de Amerikaan Jack Sock, waardoor Goffin voor de tweede keer in zijn loopbaan aantreedt op het officieuze wereldkampioenschap tennis.

AFP Julien Benneteau

AFP Goffin.

Photo News Goffin.

EPA Julien Benneteau

EPA Goffin had zijn dagje niet.

EPA Julien Benneteau.