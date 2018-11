Franse kapitein Yannick Noah kiest voor Chardy en Tsonga in enkelpartijen van finale Davis Cup MH

22 november 2018

14u57

Bron: Belga 0 Tennis Kapitein Yannick Noah heeft vandaag zijn keuze bekendgemaakt voor de enkelpartijen van morgen in de finale van de Davis Cup tegen Kroatië. Op het gravel (indoor) van het Stade Pierre Mauroy in Rijsel kiest Noah voor Jérémy Chardy (ATP 40) en Jo-Wilfried Tsonga (ATP 259).

De best geklasseerde Franse speler, Lucas Pouille (ATP 32), die vorig jaar in de finale tegen België voor het beslissende punt zorgde, valt zo naast de boot. Zaterdag zullen in het dubbelspel zonder verrassing Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut, samen nog finalist op de recente ATP Finals, in actie komen.

Bij de Kroaten werd eerder al beslist dat Marin Cilic (ATP 7) en Borna Coric (ATP 12) de enkelduels voor hun rekening zouden nemen. Ivan Dodig en Mate Pavic spelen zaterdag het dubbel. De finale wordt vrijdag (om 14u00) geopend met het duel tussen Chardy en Coric. De 31-jarige Fransman leidt in de onderlinge duels met 2-1. Nadien volgt de tiende ontmoeting tussen Tsonga en Cilic. Het Kroatische opslagkanon won in het verleden vijf keer, Tsonga vier keer. Noah, die aan zijn laatste duel als kapitein begint, kan zijn opstelling voor de wedstrijden van zondag nog wijzigen.