Franse kapitein verrast in Davis Cup: Pouille vervangt Chardy voor cruciaal duel tegen Cilic

25 november 2018

13u00

Bron: Belga 0 Tennis De Franse captain Yannick Noah rekent op Lucas Pouille (ATP 32) om Frankrijk vandaag in de race te houden in de finale van de Davis Cup. Pouille vervangt Jérémy Chardy (ATP 40) in het vierde finaleduel tegen Kroatië, waarin Marin Cilic (ATP 7) de tegenstander is. Kroatië leidt met 2-1 en heeft aan een zege van Cilic genoeg voor de eindwinst.

Als Pouille kan stunten, moet een vijfde duel de beslissing brengen. Hierin kijkt Jo-Wilfried Tsonga (ATP 259) in principe Borna Coric (ATP 12) in de ogen. Vrijdag opende Coric met winst in drie sets (6-2, 7-5 en 6-4) tegen Chardy, waarna Cilic het, ook na een driesetter (6-3, 7-5 en 6-4), haalde van Tsonga. Gisteren milderden dubbelspecialisten Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut voor Frankrijk. Het duo klopte Ivan Dodig en Mate Pavic in vier sets (6-4, 6-4, 3-6 en 7-6 (7/3)).

Frankrijk is na zijn zege van vorig jaar in de finale tegen België de titelhouder in de Davis Cup. Op het palmares van de Fransen staan er in totaal zes eindzeges en acht verloren finales. Kroatië staat op één eindzege (2005) en één verloren finale (2016).