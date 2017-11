Franse Davis Cup-kapitein: "We zijn de voorbije tien dagen omvergeblazen door de prestaties van Goffin" DMM

11u59

Bron: Belga 0 AFP Het Franse Davis Cup-team.

Drie dagen voor de finale van de Davis Cup tussen Frankrijk en België, wil de Franse kapitein Yannick Noah nog niet meegeven wie er vrijdag voor onze zuiderburen zal aantreden. "Die beslissing zal op het laatste moment pas genomen worden", legde Noah vanmorgen uit.

Eén van de Franse dubbelspelers, Pierre-Hugues Herbert, blesseerde zich vorige week tijdens de ATP World Tour Finals in Londen. Hij gaf meteen forfait voor de rest van het toernooi en is twijfelachtig voor de Davis Cup-finale. Yannick Noah liet echter weten dat iedereen optimaal in vorm is. "Al onze spelers, zonder uitzondering, zijn er klaar voor. We bereiden ons momenteel in alle rust voor op de finale."

AFP Yannick Noah.

Yannick Noah heeft zes spelers tot zijn beschikking: Jo-Wilfried Tsonga (ATP 15), Lucas Pouille (ATP 18), Richard Gasquet (ATP 31), Julien Benneteau (ATP 57), Pierre-Hugues Herbert (ATP 81) en Nicolas Mahut (ATP 104), waarvan de laatste twee toppers in het dubbelspel zijn. "Ik zal pas op het laatste moment de beslissing nemen wie speelt", bleef Noah mysterieus. "We hebben zes topspelers in onze rangen. Ik wil onze tegenstander niet nog wijzer maken dan hij al is. Wij hebben opties, maar België heeft die ook."

De finale zondag in het voetbalstadion Pierre Mauroy in Villeuneuve d'Ascq is voor de gelegenheid omgebouwd tot een tennisarena. Frankrijk speelde er in 2014 al de finale, tegen Zwitserland, maar verloor toen. Dit jaar wonnen de Fransen in het stadion hun halve finale tegen Servië. De ondergrond is hardcourt. "De omstandigheden zijn perfect", vervolgde Noah. "We kennen het terrein. Spelen voor zo'n massa volk (27.000 toeschouwers, nvdr.) is de droom van elke speler. Het wordt zonder twijfel een prachtige finale."

Frankrijk speelt dit weekend voor een tiende Davis Cup-titel. De laatste dateert wel al van 2001.

De Franse kapitein nam ook even tijd om het Belgische speerpunt David Goffin te bewieroken. "Met David treffen we een absolute topspeler", was Noah duidelijk.

Ondanks het feit dat de Franse selectie, met vier spelers in de top-60 van de wereld, over erg veel kwaliteiten bezit, vreest Noah het Belgische collectief onder leiding van David Goffin (ATP 7). "We zijn de voorbije tien dagen omvergeblazen door de prestaties van Goffin", stak Noah van wal. "Ook het Belgische team zal met open ogen hebben zitten kijken. Hij heeft zeer sterk gespeeld. We zullen komend weekend op een erg hoog niveau moeten spelen om te winnen."

Een mogelijke tegenstander voor Goffin kan Lucas Pouille (ATP 18) worden. Pouille versloeg Goffin drie keer in hun laatste drie ontmoetingen (allen in 2016). "Dat waren drie zeer verschillende wedstrijden", probeerde de 23-jarige Fransman de druk weg te houden. "Elke keer had ik het moeilijk, in een gesloten partij. David maakt momenteel deel uit van het kransje wereldtoppers. Om hem te kloppen zullen we ons allerbeste tennis moeten spelen."

AFP