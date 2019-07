Frans onderonsje in Lausanne - Jarry naar finale in Bastad LPB

20 juli 2019

Ferro is eerste finaliste in Lausanne

Fiona Ferro (WTA 98) heeft zich geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Zwitserse Lausanne (gravel/250.000 dollar). De 22-jarige Française, die in ons land in Libramont werd geboren, versloeg in haar halve finale na anderhalf uur de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA 85) in twee sets. Het werd 6-1, 6-4.

Voor Ferro wordt het de eerste WTA-finale in haar carrière. In de eindstrijd treft ze haar landgenote Alizé Cornet (WTA 48). De 29-jarige Française, het derde reekshoofd in Zwitserland, versloeg in haar halve finale de Duitse Tamara Korpatsch (WTA 142) na één uur en 47 minuten tennis in twee sets (6-3 en 6-4).

Chileen Jarry is de eerste finalist in Bastad

Nicolas Jarry (ATP 64) heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in het Zweedse Bastad (gravel/524.340 euro). De 23-jarige Chileen, het vijfde reekshoofd, versloeg in de eerste halve finale de Argentijn Federico Delbonis (ATP 70) na één uur en zeven minuten tennis in twee sets (6-3 en 6-2).

In de finale treft Jarry de winnaar van de andere halve eindstrijd, die later vandaag wordt afgewerkt tussen de Argentijn Juan Londero (ATP 71), het zesde reekshoofd, en de Spanjaard Albert Ramos-Vinales (ATP 99).

Het is voor Jarry de derde ATP-finale in zijn carrière. Hij verloor eerder de finales in Sao Paulo (mei 2018) en Genève (mei 2019).

