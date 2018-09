Frankrijk wint ook dubbelspel tegen Spanje en plaatst zich voor tweede Davis Cup-finale op rij Redactie

15 september 2018

16u49

Bron: Belga 0 Tennis Frankrijk heeft zijn ticket voor de finale van de Davis Cup beet. Julien Benneteau en Nicolas Mahut rekenden vandaag op de hardcourtindoorbaan van het Stade Pierre Mauroy in Rijsel in het dubbelspel af met de Spanjaarden Marcel Granollers en Feliciano López en bezorgden Frankrijk zo een onoverbrugbare 3-0 voorsprong.

De Franse tandem won in drie sets: 6-0, 6-4 en 7-6 (9/7). De wedstrijd duurde twee uur en drie minuten. Frankrijk leidde na de twee enkelspelen van gisteren met 2-0. Benoit Paire (ATP 54) klopte eerst Pablo Carreño Busta (ATP 21), waarna Lucas Pouille (ATP 19) Roberto Bautista Agut (ATP 26) versloeg.

Frankrijk neemt het van 23 tot 25 november in de finale op tegen Kroatië of de Verenigde Staten. Die twee landen treffen elkaar op gravel in het Kroatische Zadar. Na twee duels leiden de Kroaten met 2-0. Vorig jaar won Frankrijk voor de tiende keer de Davis Cup door in de finale, ook in Rijsel, België (zonder Goffin en Darcis) te verslaan met 3-2.