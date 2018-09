Frankrijk plaatst zich voor tweede Davis Cup-finale op rij, Amerikanen geven zich niet gewonnen tegen Kroatië Redactie

15 september 2018

19u12

Bron: Belga 0

Amerikanen houden na zege in dubbelspel tegen Kroatië finalehoop levendig

De Verenigde Staten hebben zich in de halve finales van de Davis Cup tegen Kroatië nog niet gewonnen gegeven. Mike Bryan en Ryan Harrison klopten in het dubbelspel op het gravel in Zadar thuisspelers Ivan Dodig en Mate Pavic na een spannende vijfsetter: 7-5, 7-6 (8/6), 1-6, 6-7 (5/7) en 7-6 (7/5). Na drie duels staat Kroatië 2-1 voor.

Kroatië leidde na de twee enkelspelen van vrijdag met 2-0. Borna Coric (ATP 18) rekende eerst af met Steve Johnson (ATP 30), waarna Marin Cilic (ATP 6) Frances Tiafoe (ATP 40) klopte. De twee enkelspelen van zondag worden nu beslissend. Cilic opent in principe tegen Johnson, en kan de klus voor de Kroaten dan klaren. In een eventueel vijfde duel neemt Coric het op tegen Tiafoe.

De winnaar speelt eind november om de titel tegen titelverdediger Frankrijk. 'Les Bleus' zetten Spanje in Rijsel al na drie duels op een onoverbrugbare 3-0-achterstand. Vorig jaar won Frankrijk voor de tiende keer de Davis Cup door in de finale, ook in Rijsel, België te verslaan met 3-2.

Het team van Johan Van Herck werd dit jaar in de kwartfinales (tweede ronde) uitgeschakeld door de VS. David Goffin en Steve Darcis waren er in april wel niet bij in Nashville.

Frankrijk plaatst zich voor tweede Davis Cup-finale op rij

Frankrijk heeft zijn ticket voor de finale van de Davis Cup beet. Julien Benneteau en Nicolas Mahut rekenden vandaag op de hardcourtindoorbaan van het Stade Pierre Mauroy in Rijsel in het dubbelspel af met de Spanjaarden Marcel Granollers en Feliciano López en bezorgden Frankrijk zo een onoverbrugbare 3-0 voorsprong.

De Franse tandem won in drie sets: 6-0, 6-4 en 7-6 (9/7). De wedstrijd duurde twee uur en drie minuten. Frankrijk leidde na de twee enkelspelen van gisteren met 2-0. Benoit Paire (ATP 54) klopte eerst Pablo Carreño Busta (ATP 21), waarna Lucas Pouille (ATP 19) Roberto Bautista Agut (ATP 26) versloeg.

Frankrijk neemt het van 23 tot 25 november in de finale op tegen Kroatië of de Verenigde Staten. Die twee landen treffen elkaar op gravel in het Kroatische Zadar. Na twee duels leiden de Kroaten met 2-0. Vorig jaar won Frankrijk voor de tiende keer de Davis Cup door in de finale, ook in Rijsel, België (zonder Goffin en Darcis) te verslaan met 3-2.