Frankrijk neemt na dubbelspel leiding tegen Italië in kwartfinale Davis Cup LPB

07 april 2018

16u59

Bron: Belga 1 Tennis Titelverdediger Frankrijk leidt na het dubbelspel van vandaag in de kwartfinales van de Davis Cup met 2-1 tegen Italië.

Nicolas Mahut en Pierre-Hugues Herbert rekenden zonder al te grote problemen af met Simone Bolelli en Fabio Fognini. Na 1u54' gaf het scorebord 6-4, 6-3, 6-1 aan. Zondag volgen de twee afsluitende enkelspelen. Eerst neemt Fognini het op tegen Pouille, nadien Seppi tegen Chardy. De winnaar van het duel neemt het in de halve finales op tegen Spanje of Duitsland.

Kazachstan treft in de andere kwartfinale Kroatië. Een gedecimeerd België, zonder David Goffin en Steve Darcis, moet in Nashville tegen de Verenigde Staten aan de bak. De VS leidt na twee enkelspelen met 2-0.