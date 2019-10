Française Cornet geeft geblesseerd forfait in Luxemburg Redactie

12 oktober 2019

22u29

Bron: Belga 0

Alizé Cornet (WTA-57) zegt af voor het WTA-toernooi van Luxemburg (250.000 dollar), dat maandag van start gaat. Dat deelde ze via Twitter mee. De 29-jarige Française liep deze week een beenblessure op in Linz. Ze gaf er in de tweede ronde op. Cornet hoopt wel weer helemaal fit te zijn voor de finale van de Fed Cup, waarin Frankrijk op 9 en 10 november Australië partij geeft in Perth.

Het toernooi in Luxemburg kreeg eerder ook al de forrfaits van de Russin Maria Sharapova (WTA-137) en de Duitse Angelique Kerber (WTA-13) te verwerken. Elise Mertens (WTA-19) en Alison Van Uytvanck (WTA-44) zijn er wel bij. Mertens treft in de eerste ronde de Oekraïense Kateryna Kozlova (WTA-83), Van Uytvanck een kwalificatiespeelster.

Dur dur cette fin de saison... Je dois malheureusement me retirer du tournoi de Luxembourg et prendre soin de ma blessure à la jambe contractée à Linz. Je serai néanmoins rétablie pour la finale de Fed Cup qui arrive à grands pas 🇭🇲🇨🇵 Alize Cornet(@ alizecornet) link