Forse opslag voor eindlaureaten Roland Garros

20 maart 2018

20u01

Bron: Belga 0

Eindlaureaten Roland Garros krijgen elk 100.000 euro meer

De winaar en winnares van Roland Garros (27 mei tot 10 juni) zullen elk 2,2 miljoen euro opstrijken, dat is 100.000 euro meer dan vorig jaar. De totale prijzenpot bedraagt 39,2 miljoen euro. Dat heeft toernooidirecteur Guy Forget dinsdag aangekondigd.

In 2017 bedroeg het prijzengeld 36 miljoen euro. "Daar komt voor dit jaar dus opnieuw zo'n 10 procent bij", zei Forget op de persvoorstelling van Roland-Garros 2018, de 117e editie van het Franse grandslamtoernooi.

Net als vorig jaar is er opnieuw een hogere verloning voor de kwalificatiespelers. "Zelfs als je verliest in de eerste ronde krijgt een speler of speelster nog 40.000 euro", aldus de toernooidirecteur. Dat is 5.000 euro meer dan in 2017.

Bij de mannen ging de titel vorig jaar naar de Spanjaard Rafael Nadal (ATP-2), de Letse sensatie Jelena Ostapenko (WTA-5) won op het Parijse gravel haar eerste grandslamtoernooi.

Ruben Bemelmans sneuvelt in kwalificaties

Ruben Bemelmans (ATP 116) heeft zich niet kunnen verzekeren van een plaats op de hoofdtabel van het Miami Open (7.972.535 dollar).

De 30-jarige Limburger verloor op het Californische hardcourt in de tweede en laatste kwalificatieronde van de Australische tiener Alex de Minaur (ATP 130). Hij ging de boot in met 6-4 en 6-3 na één uur en 21 minuten wedstrijd.

Bemelmans had de tweede Belgische man op de hoofdtabel in Miami kunnen zijn. David Goffin (ATP 9), die zijn comeback maakt na een maand afwezigheid door een oogletsel, start als zevende reekshoofd. Hij is vrij in de eerste ronde en speelt in de 1/32e finales tegen de Amerikaan Ryan Harrison (ATP 53) of de Portugees Joao Sousa (ATP 80).

Yanina Wickmayer grijpt naast ticket voor hoofdtabel

Yanina Wickmayer (WTA 109) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel van het Miami Open (hard/8.648.508 dollar).

In de tweede en laatste voorronde verloor ze in twee sets van de Roemeense Monica Niculescu (WTA 70), het eerste reekshoofd in de kwalificaties. Het werd 6-1 en 6-3 na één uur en zeventien minuten.

De 28-jarige Wickmayer slaagde er dus niet in Elise Mertens (WTA 21), Alison Van Uytvanck (WTA 51) en Kirsten Flipkens (WTA 71) op de hoofdtabel te vervoegen. Dat trio hoefde geen kwalificaties af te werken. Mertens is als 22ste reekshoofd vrij in de eerste ronde. Van Uytvanck treft de Oekraïense Kateryna Bondarenko (WTA 73), Flipkens neemt het op tegen de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 39).

Met Ysaline Bonaventure (WTA 137) komt er mogelijk toch nog een vierde Belgische op de hoofdtabel in Florida. Zij speelt later op de dag in de laatste kwalificatieronde tegen de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 94).

Goffin tegen Harrison of Sousa

David Goffin (ATP 9) speelt in de tweede ronde van het Masters 1.000 toernooi in Miami (hard/7.972.535 dollar) tegen de Amerikaan Ryan Harrison (ATP 53) of de Portugees Joao Sousa (ATP 80). Als zevende reekshoofd hoeft Goffin in de eerste ronde niet in actie te komen. De 27-jarige Luikenaar maakt in Miami zijn comeback nadat een oogblessure hem een maand van de court hield. Vorig jaar haalde hij in Florida de vierde ronde, in 2016 zelfs de halve finale.

Ruben Bemelmans (ATP 116) kan de tweede Belg worden op de hoofdtabel als hij in de laatste kwalificatieronde de Australiër Alex De Minaur (ATP 130) verslaat.