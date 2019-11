Forfait van Canadees dubbelduo tegen VS doet stof opwaaien op Davis Cup, ook Belgische ploeg de dupe? AB

20 november 2019

19u01

Bron: Belga 0 Tennis Het forfait van Canada voor het dubbelspel tegen de Verenigde Staten dinsdag in de Davis Cup in Madrid zorgt voor polemiek in de tenniswereld. De 6-0, 6-0 zege die de Amerikanen cadeau kregen, kan hen mogelijks de kwartfinales opleveren als een van de beste tweedes. De discussie komt de organisatoren ongelegen, nadat ze eerder al overspoeld werden met commentaar op de lege tribunes.

"Het bevalt mij niet. Dit zou niet toegelaten mogen zijn, iedereen zou verplicht moeten zijn om zijn wedstrijden af te werken", sprak Novak Djokovic woensdag. Hij bond zo de kat de bel aan na het forfait van Canada, dat na een eerdere zege tegen Italië en met een 2-0 voorsprong tegen de VS al zeker was van de kwartfinales en zich het forfait kon permitteren. De Canadezen kregen geen sanctie "omdat een onafhankelijke arts vaststelde dat drie van hun vier spelers onbeschikbaar waren", aldus de internationale tennisfederatie (ITF).

De beste twee tweedes stoten straks samen met de groepswinnaars door naar de kwartfinales. "En die 6-0, 6-0 kan de Amerikanen een groot voordeel opleveren", onderstreept Djokovic. Want welke landen er als beste tweedes doorstoten, hangt af van het aantal gewonnen games. De bonus van de Amerikanen zou dus nadelig kunnen zijn voor Goffin en co.

De VS bekampen woensdagavond nog Italië. Ook België wordt mogelijk een van de tweedes, als het woensdagavond verliest van Australië. Ook Andy Murray liet zich intussen uit over het forfait van Canada. "Het is geen goeie zaak", aldus de Brit. "Voor Canada maakte die wedstrijd misschien niets uit, maar voor veel andere ploegen kan ze grote gevolgen hebben.”