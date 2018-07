Fognini en Gasquet bikkelen om eindzege in Bastad - Johnson treft Indiër in finale Newport TLB

21 juli 2018

23u48

Bron: Belga

Johnson en Ramanathan in finale in Newport

De Amerikaan Steve Johnson (ATP 48) en de Indiër Ramkumar Ramanathan (ATP 161) spelen de finale van het ATP-toernooi van Newport (557.050 dollar). Johnson, derde reekshoofd op het gras in Rhode Island, schakelde in zijn halve finale de Spanjaard Marcel Granollers (ATP 124) met 6-3, 6-3 uit. Ramanathan voorkwam een volledig Amerikaanse finale door Tim Smyczek (ATP 123) met 6-4, 7-5 te verslaan. Johnson gaat in zijn vijfde finale voor een vierde ATP-titel. In 2016 won hij in Nottingham, in 2017 en dit jaar in Houston. Ramanathan staat voor het eerst in een finale. De twee speelden nog niet eerder tegen elkaar.

Zanevska stoot door naar dubbelfinale Boekarest

Maryna Zanevska en de Montenegrijnse Danka Kovinic hebben zich geplaatst voor de finale van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Roemeense Boekarest (gravel/250.000 dollar).

Zanevska en Kovinic klopten in de halve finales de Roemeense tandem Mihaela Buzarnescu en Raluca Olariu, die het topreekshoofd vormden. Na 1 uur en 8 minuten stonden de 6-4 en 6-1-setstanden op het scorebord. In de finale wacht met Irina-Camelia Begu en Andreea Mitu opnieuw een Roemeens koppel.

De 24-jarige Zanevski gaat in de Roemeense hoofdstad op zoek naar haar eerste dubbelzege op het WTA-circuit. Eerder verloor ze de finales in Marrakech (2014 en 2015) en Rabat (2017). In het enkeltoernooi sneuvelde Zanevska (WTA-166) in de achtste finales nadat ze in de eerste ronde Ysaline Bonaventure (WTA-118) had uitgeschakeld.

Cornet en Minella spelen finale in Gstaad

De Française Alizé Cornet (WTA 48) heeft zich als tweede speelster geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Zwitserse Gstaad (gravel/250.000 dollar). Cornet, het eerste reekshoofd, zag de Canadese Eugenie Bouchard (WTA 146) opgeven bij een 7-6 (7/5), 1-0-achterstand.

Eerder op de dag won de Luxemburgse Mandy Minella (WTA 226) in de eerste halve finale met 4-6, 6-2 en 6-2 van de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 104). De 28-jarige Cornet mikt in haar twaalfde WTA-finale op een zesde titel. De 32-jarige Minella staat voor de tweede keer in een finale. In 2016 was ze de beste in het Kroatische Bol.

Fabio Fognini haalt finale in Bastad en neemt het op tegen Gasquet

De Italiaan Fabio Fognini (ATP 15) heeft zich als eerste speler gekwalificeerd voor de finale van het ATP-toernooi in het Zweedse Bastad. Fognini, het derde reekshoofd, klopte de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 33) in drie sets. Het werd 6-1, 4-6 en 7-5 na 2 uur en 17 minuten.

Morgen staat Fognini in de finale tegenover de Fransman Richard Gasquet (ATP 29). Hij, het vierde reekshoofd in Bastad, nam in twee sets de maat van de Zwitserse 'lucky loser' Henri Laaksonen (ATP-148). Na 1 uur en 12 minuten stonden de 6-2 en 6-3 setstanden op het scorebord.

De Fransman kan zijn zestiende ATP-titel van zijn carrière boeken, zijn tweede van het seizoen na zijn eindzege in 's Hertogenbosch in juni. Gasquet en derde reekshoofd Fognini stonden in het verleden drie keer tegenover elkaar. De Fransman leidt in de onderlinge confrontaties met 2-1. De 31-jarige Fognini staat voor de zestiende keer in een ATP-finale. Er staan voorlopig zes toernooizeges op zijn erelijst. Dit jaar was hij de beste op het graveltoernooi in het Braziliaanse Sao Paulo.

Finale tussen Sevastova en Martic in Boekarest

Het Letse topreekshoofd Anastasija Sevastova (WTA-22) en de Kroatische Petra Martic (WTA-60) hebben zich geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in Boekarest (250.000 dollar).

De 28-jarige Sevastova profiteerde van de opgave van Polona Hercog (WTA-90), het achtste reekshoofd. Het Letse topreekshoofd won de eerste set met 6-1, waarna de Sloveense er de brui aan gaf. Sevastova stond amper 32 minuten op het gravel.

Martic, het vierde reekshoofd in de Roemeense hoofdstad, had tegen thuisspeelster Mihaela Buzarnesca (WTA-25) 1 uur en 44 minuten nodig om zich voor de finale te plaatsen. Met tweemaal 6-4 legde de Kroatische het tweede reekshoofd over de knie.

Sevastova gaat morgen in de finale op zoek naar revanche voor haar verloren finale van 2016. Op haar palmares staan met Mallorca (2017) en Oeiras (2010) voorlopig twee WTA-titels. De 27-jarige Martic kon nog geen WTA-toernooi winnen, maar leidt in de onderlinge duels wel met 1-0. Op het Parijse gravel van Roland Garros versloeg ze in 2017 de Letse met tweemaal 6-1.

Cecchinato neemt het op tegen Pella in finale Umag

De Italiaan Marco Cecchinato (ATP-27) heeft zich in het Kroatische Umag (501.345 euro) voor de tweede keer in zijn carrière geplaatst voor de finale van een ATP-toernooi.

Cecchinato nam in zijn halve finale met 6-2 en 6-1 de maat van de Argentijnse qualifier Marco Trungelliti (ATP-188). De 25-jarige Italiaan stond 1 uur en 6 minuten op de gravelbaan.

In de tweede ATP-finale uit zijn loopbaan neemt de gravelspecialist het op tegen de Argentijn Guido Pella (ATP-72), die het Nederlandse zesde reekshoofd Robin Haase (ATP-38) in drie sets vloerde. In april boekte Cecchinato in Boedapest zijn eerste en enige eindzege op het ATP-circuit.

De Italiaan verraste op Roland-Garros door achtereenvolgens David Goffin (ATP-11) en Novak Djokovic (ATP-10) te kloppen. De halve finales waren uiteindelijk het eindstation.