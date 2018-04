Florian Mayer zet na US Open punt achter tenniscarrière LPB

27 april 2018

11u09

Bron: dpa/belga 0 Tennis Florian Mayer is bezig aan zijn laatste maanden als proftennisser. "Na de US Open is het definitief gedaan", zo maakte de 34-jarige Duitser vandaag bekend.

Mayer is al zeventien seizoenen actief op het circuit. Hij telt twee ATP-titels achter zijn naam. In 2011 won hij het graveltoernooi van Boekarest, in 2016 het grastoernooi van Halle. Op Wimbledon haalde hij twee keer de kwartfinale (in 2004 en 2012). Zijn hoogste ranking bereikte hij in 2011 met een achttiende plaats. Vandaag staat de Duitser 72ste.

"Het wordt steeds moeilijker om met mijn gevarieerd spel, dat gebaseerd is op veel stopballen en slicewerk, op te boksen tegen de altijd maar sneller spelende concurrentie", legt Mayer uit. "De jonge mannen van vooraan in de twintig zijn heel gemotiveerd, fit, slaan hard en zijn atletisch."

De US Open in New York begint op 27 augustus. Mayer bereikte er twee keer de derde ronde (in 2011 en 2013).