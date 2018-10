Flipkens zorgt voor Belgisch onderonsje in halve finale dubbelspel in Luxemburg LPB

18 oktober 2018

Kirsten Flipkens heeft zich geplaatst voor de halve finale van het dubbelspel op het WTA-toernooi van Luxemburg (hard/250.000 dollar). Aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson, met wie ze het tweede reekshoofd vormt, klopte Flipkens in de kwartfinale de Zwitserse Viktorija Golubic en de Amerikaanse Jamie Loeb met 6-3, 6-3. De partij duurde 1u12'. Flipkens en Larsson pakten vorig weekend nog de dubbelzege in Linz. In de halve finale wachten Alison Van Uytvanck en Greet Minnen. De Belgische tandem klopte eerder vandaag de Poolse Paua Kania en de Russische Yana Sizikova in twee sets: 7-6 (7/3), 6-1.

In het enkelspel strandde Flipkens in Luxemburg in de tweede ronde. Ze verloor in twee sets van de Zwitserse Belinda Bencic. Het werd 6-1, 6-3.