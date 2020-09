Flipkens zit vast op US Open: “Kan me niet voorbereiden op Roland Garros” Redactie

03 september 2020

23u47

Bron: Belga 0 Tennis Kirsten Flipkens was van plan om na haar uitschakeling in de tweede ronde van het enkelspel en de eerste ronde van het dubbelspel op de US Open meteen naar huis te vertrekken. Maar de strikte coronamaatregelen dreigen roet in het eten te gooien. Flipkens moet naar eigen zeggen tot en met 11 september in New York blijven.

Flipkens moest, net als onder anderen Ysaline Bonaventure, de voorbije dagen op de US Open een nog strikter gezondheidsprotocol volgen nadat ze in contact kwam met de Fransman Benoît Paire. Die testte vlak voor de start van het toernooi positief op het nieuwe coronavirus. Woensdag kondigde de Fransman aan dat hij negatief heeft getest bij een nieuwe coronatest.

"Over het strenger protocol klaag ik niet", verklaart Flipkens op Instagram. "Ik ben dankbaar dat ik toch het toernooi heb kunnen spelen. Ik denk dat de Amerikaanse Tennisfederatie (USTA) en de US Open met de strengere protocols op de proppen kwamen om meer positieve tests te vermijden. Dat is logisch."

Nu Flipkens niet meer in actie moet komen in New York was ze van plan huiswaarts te keren om zich op gravel voor te bereiden op Roland Garros (21/09-11/10). Normaal zou ze in de kwalificaties van het WTA-toernooi in Rome in actie komen. "Nu blijken diegenen die contact hadden met Benoît Paire hier twee weken te moeten blijven vanaf het laatste contact met Benoît", aldus Flipkens.

"Dat betekent tot vrijdag 11 september. En dat terwijl de kwalificaties in Rome zaterdag beginnen. Aangezien er slechts één toernooi overblijft voor Roland Garros met slechts 28 rechtstreekse plaatsen op de hoofdtabel en slechts zes via de kwalificaties betekent dit geen voorbereidingstoernooi voor mij voor Roland Garros... Ik wil ook vermelden dat al mijn PCR-testen negatief waren tot dusver. Laten we hopen op het beste. Dat ik na zoveel dagelijkse tests naar huis zal kunnen gaan."