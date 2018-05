Flipkens wint Belgisch onderonsje tegen Van Uytvanck Redactie

22 mei 2018

In de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Duitse Nürnberg heeft Kirsten Flipkens (WTA 69) het Belgisch getinte duel tegen Alison Van Uytvanck (WTA 46) gewonnen. Na een spannende wedstrijd werd het 7-6, 2-6, 7-6 in het voordeel van de Geelse. De wedstrijd begon maandagnamiddag, maar werd bij 7-6, 2-6 en 2-4 in het voordeel van Van Uytvanck stopgezet door regen. Vandaag werd de partij verder afgewerkt en zorgde Flipkens alsnog voor een comeback. De wedstrijd duurde uiteindelijk twee uur en 33 minuten.In de volgende ronde neemt Flipkens het op tegen de Argentijnse kwalificatiespeelster Nadia Podoroska (WTA 506).