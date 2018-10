Flipkens wel naar kwartfinales dubbel in Luxemburg - Gasquet en Simon bij laatste acht in Antwerpen LPB

17 oktober 2018

21u23

Bron: Belga 0

Gasquet schaart zich bij de laatste acht in Antwerpen

Richard Gasquet (ATP 28) heeft zich gekwalificeerd voor de kwartfinales op de European Open tennis in Antwerpen (hardcourt/612.755 dollar). De 32-jarige Gasquet haalde het na een uitputtingsslag van ruim twee uur tennis in drie sets (6-3, 4-6 en 6-3) van de 25-jarige Tsjech Jiri Vesely (ATP 93). Bij de laatste acht wacht Gasquet, winnaar van het toernooi in Antwerpen in 2016, een confrontatie met de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 58). Naast Struff en Gasquet is ook de Fransman Gilles Simon (ATP 32), het vijfde reekshoofd, al zeker van een ticket voor de kwartfinales.

Pliskova verovert laatste ticket voor WTA Finals

Karolina Pliskova (WTA 5) is zeker van het achtste en laatste toegangsbewijs voor de WTA Finals, het officieuze WK tennis in Singapore (21-28 oktober). De Tsjechische zag de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 10), haar laatst overgebleven concurrente, in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Moskou in drie sets (6-3, 4-6 en 6-4) verliezen van de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 31). Bertens moest de halve finales halen in de Russische hoofdstad om zich te kwalificeren.

Pliskova verloor zelf eerder op de dag in Moskou van thuisspeelster Vera Zvonareva (WTA 161) in twee sets (6-1 en 6-2).

Naast de Tsjechische zijn de overige zeven tickets voor de Roemeense Simona Halep (WTA 1), de Deense Caroline Wozniacki (WTA 2), de Duitse Angelique Kerber (WTA 3), de Japanse Naomi Osaka (WTA 4), de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 6), de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 7) en de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 8).

Bertens is de eerste reserve, ze moet hopen op een afmelding van één van de deelneemsters. Zo is nummer één van de wereld, Simona Halep, nog onzeker. De Roemeense kampt al enkele weken met een rugblessure en meldde zich op het laatste moment af voor het toernooi in Moskou.

Flipkens wel naar kwartfinales dubbeltoernooi in Luxemburg

Kirsten Flipkens heeft zich vandaag geplaatst voor de tweede ronde (kwartfinales) van het dubbelspel op het WTA-toernooi van Luxemburg (hard/250.000 dollar).

Aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson, met wie ze het tweede reekshoofd vormt, haalde Flipkens het in de eerste ronde met 7-6 (7/1) en 6-2 van de Taiwanezen Pei Hsuan Chen en Fang-Hsien Wu.

In de kwartfinales ontmoeten Flipkens en Larsson, die zondag de eindzege pakten in Linz, de Zwitserse Viktorija Golubic en de Amerikaanse Jamie Loeb. Eerder wisten Greet Minnen en Alison Van Uytvanck zich ook voor de tweede ronde te plaatsen.

Eerder op de dag strandde Flipkens (WTA 52) in de tweede ronde van het enkelspel. Ze verloor in twee sets van de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 47). Het werd 6-1 en 6-3.

Simon is eerste kwartfinalist op European Open

De Fransman Gilles Simon (ATP 32) heeft zich als eerste geplaatst voor de kwartfinale van de European Open in Antwerpen (hard/612.755 euro). Het vijfde reekshoofd versloeg in de tweede ronde in de Lotto Arena de Amerikaan MacKenzie McDonald (ATP 84). Het werd 6-1, 6-1 na 1u03'. In de kwartfinale neemt Simon het op tegen de Argentijn Diego Schwartzmann (ATP 17), het tweede reekshoofd, of de Brit Cameron Norrie (ATP 87). De 23-jarige Norrie rekende na een dik uur uur tennis in twee sets (6-3 en 6-2) af met de 32-jarige Spaanse qualifier Marcel Granollers-Pujol (ATP 95).

Norrie treft in de tweede ronde dus de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 17), het tweede reekshoofd en vorig jaar verliezend finalist. Schwartzman was vrij in de eerste ronde.

Svitolina pakt voorlaatste ticket voor WTA Finals

De Oekraïense Elina Svitolina mag zich voor het tweede jaar op rij opmaken voor de WTA Finals, het officieuze WK met de acht beste speelsters van het jaar.

De nummer zes van de wereld kreeg vandaag zekerheid over haar kwalificatie door de snelle exit van Karolina Pliskova (WTA 5) op de Kremlin Cup in Moskou. De Tsjechische ging er al in de tweede ronde uit tegen thuisspeelster Vera Zvonareva, een voormalig nummer 2 op de WTA-ranking die vandaag op haar 34e naar plaats 161 is weggezakt.

Zeven speelsters zijn nu zeker van deelname aan de WTA Finals in Singapore (21-28 oktober). Naast Svitolina zijn dat de Roemeense Simona Halep (WTA 1), de Deense Caroline Wozniacki (WTA 2), de Duitse Angelique Kerber (WTA 3), de Japanse Naomi Osaka (WTA 4), de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 7) en de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 8). Pliskova ligt voor de achtste plaats in balans met de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 10). Die moet in Moskou de halve finales bereiken om de WTA Finals te halen.

Meer over WTA

sport

sportdiscipline

tennis

ATP