Flipkens vloert Bouchard in Indian Wells (en maakt schitterend punt), ook Bonaventure en Van Uytvanck naar tweede ronde XC

08 maart 2019

06u32

Bron: Belga 0 Tennis Kirsten Flipkens is doorgestoten naar de tweede ronde van het WTA Premiertoernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/9.035.428 dollar). Ze versloeg in de eerste ronde de Canadese Eugenie Bouchard (WTA 73) in drie sets. Na 2 uur en 37 minuten bedroeg de eindstand 7-5, 3-6 en 7-5 in het voordeel van de 33-jarige Kempense.

In de tweede ronde neemt Flipkens het op tegen Danielle Collins (WTA 25). De 25-jarige Amerikaanse was als 25ste reekshoofd in de eerste ronde vrij.

Ook onze landgenote Elise Mertens (WTA 16) is als zestiende reekshoofd rechtstreeks geplaatst voor de tweede ronde, waarin ze het opneemt tegen de 17-jarige Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA 67).

🤯This shot... we mean shots of the day from @FlipperKF had it all! pic.twitter.com/53e9DfnRUF WTA(@ WTA) link

Ook Bonaventure en Van Uytvanck naar tweede ronde

Ysaline Bonaventure (WTA 144) heeft zich gekwalificeerd voor de tweede ronde van het WTA-toernooi van Indian Wells (9.035.428 dollar). Ze versloeg de Amerikaanse Taylor Townsend (WTA 89) in drie sets (6-7; 7-5; 6-2) en twee uur en 33 minuten. De 24-jarige Belgische komt in de volgende ronde uit tegen de Kroatische Donna Vekic (WTA 26).

Alison Van Uytvanck versloeg dan weer de Amerikaanse Alison Riske (WTA-46) in 2 uur en 9 minuten met 7-6 (7/1) en 6-4. Om een plaats in de zestiende finales van het Californische hardcourttoernooi treft Van Uytvanck de Zwitserse Belinda Bencic (WTA-23), twee weken terug nog de winnares in Dubai. In Indian Wells was Bencic als 23e reekshoofd vrij in de eerste ronde.

Van Uytvanck speelde drie keer eerder tegen Bencic. Op het gras van Rosmalen moest ze zowel in 2015 als 2016 het onderspit delven voor de 21-jarige Zwitserse, maar in 2017 nam ze weerwraak met een 6-3, 6-2 zege in de halve finales op het hardcourt van Poitiers.