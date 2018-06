Flipkens verovert na enkeltitel ook dubbeltitel in Southsea TLB

29 juni 2018

17u34

Bron: Belga 0 Tennis Kirsten Flipkens heeft, aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson, ook de dubbeltitel op het ITF-toernooi in Southsea (gras/100.000 dollar) op zak gestoken. Eerder op dag won Flipkens ook al het enkelspel in Southsea.

De 32-jarige Kempense (WTA 45) versloeg in haar enkelfinale de Britse Katie Boulter (WTA 144) in drie sets (6-4, 5-7 en 6-3). In het dubbel rekenden Flipkens en Larsson na anderhalf uur tennis af met het Pools-Amerikaanse paar Alicja Rosolska/Abigail Spears. Het werd 6-4, 3-6, 11/9.

Op het palmares van Flipkens stonden al drie WTA- en één ITF-titel in het dubbelspel. In het enkelspel was haar zege in Southsea haar dertiende ITF-titel.

Na haar verloren WTA-finale in Rosmalen en haar dubbelslag in het zuidoosten van Engeland lijkt 'Flipper' helemaal klaar voor Wimbledon (2-15 juli). Daar ontmoet ze in de eerste ronde de Britse Heather Watson (WTA 88).