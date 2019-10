Flipkens uitgeschakeld in kwartfinales Moskou Redactie

18 oktober 2019

Kirsten Flipkens raakt niet voorbij derde reekshoofd Bencic

Kirsten Flipkens (WTA 120) is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Moskou (840.130 dollar). De Kempense ging op het Russische hardcourt in twee sets onderuit tegen het Zwitserse derde reekshoofd Belinda Bencic (WTA 10). Die haalde het na 1 uur en 35 minuten met 7-6 (10/8) en 6-1. In de tiebreak miste Flipkens twee setballen.

Het was het vierde duel tussen de 33-jarige Flipkens, die in Moskou kwalificaties speelde, en de 22-jarige Bencic. De Zwitserse leidt nu met 3-1. In de halve finales neemt ze het op tegen de Française Kristina Mladenovic (WTA 45). Die ging met 6-4, 2-6 en 6-1 voorbij de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 8), het tweede reekshoofd.

Voor Kirsten Flipkens zit de VTB Kremlin Cup er nog niet op. Aan de zijde van de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands zit ze immers nog in het dubbeltoernooi. Later op de dag treft het duo in de halve finales Mladenovic en de Hongaarse Timea Babos. Die vormen het eerste reekshoofd.