Flipkens uitgeschakeld in kwartfinales Moskou - jonge Italiaan halve finalist op European Open

18 oktober 2019

Kirsten Flipkens raakt niet voorbij derde reekshoofd Bencic

Kirsten Flipkens (WTA 120) is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Moskou (840.130 dollar). De Kempense ging op het Russische hardcourt in twee sets onderuit tegen het Zwitserse derde reekshoofd Belinda Bencic (WTA 10). Die haalde het na 1 uur en 35 minuten met 7-6 (10/8) en 6-1. In de tiebreak miste Flipkens twee setballen.

Het was het vierde duel tussen de 33-jarige Flipkens, die in Moskou kwalificaties speelde, en de 22-jarige Bencic. De Zwitserse leidt nu met 3-1. In de halve finales neemt ze het op tegen de Française Kristina Mladenovic (WTA 45). Die ging met 6-4, 2-6 en 6-1 voorbij de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 8), het tweede reekshoofd.

Voor Kirsten Flipkens zit de VTB Kremlin Cup er nog niet op. Aan de zijde van de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands zit ze immers nog in het dubbeltoernooi. Later op de dag treft het duo in de halve finales Mladenovic en de Hongaarse Timea Babos. Die vormen het eerste reekshoofd.

Youngster Sinner steekt ticket voor halve finale op zak en kijkt Wawrinka in de ogen

De Italiaan Jannik Sinner (ATP 119) heeft zich geplaatst voor de halve finales van de European Open (hard/635.750 euro). Om een plek in de finale neemt hij het op tegen de Zwitserse routinier Stan Wawrinka (ATP 18).

De amper 18-jarige Sinner klopte in de kwartfinales in de Antwerpse Lotto Arena de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 53) in drie sets: 6-4, 3-6 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 43 minuten. De Italiaan, die voor het Antwerpse toernooi een wildcard kreeg, kan zich plaatsen voor zijn eerste ATP-finale ooit. In de achtste finales schakelde hij het Franse eerste reekshoofd Gael Monfils (ATP 13) uit in twee korte sets: 6-3 en 6-2. Sinner is de jongste ATP-halvefinalist sinds de Kroaat Borna Coric, die zeventien was toen hij in 2014 in Bazel de laatste vier bereikte.

In de halve finales wacht Stan Wawrinka. Het vierde reekshoofd haalde het tegen de Fransman Gilles Simon (ATP 47) in de kwartfinales in drie sets: 6-3, 6-7 (6/8) en 6-2. De partij nam 2 uur en 17 minuten in beslag. De Zwitser telt zestien ATP-titels. Hij won in zijn loopbaan onder meer de Australian Open, Roland Garros en de US Open.