Flipkens trots na zege in Fed Cup: “In eigen land het beslissende punt kunnen binnenhalen, dat doet mij wel iets” FDW/MXG

08 februari 2020

20u05 0 Fed Cup De Belgische tennisdames hebben zich geplaatst voor de finaleweek van de Fed Cup in Boedapest. In Kortrijk haalde Kirsten Flipkens het beslissende derde punt binnen tegen Kazachstan: 3-1. Flipkens blikt trots terug op haar eigen prestatie en die van het team: “We hebben in de breedte heel veel mogelijkheden”

Ook kapitein Johan Van Herck was zichtbaar tevreden na afloop. “Ik denk dat we heel blij mogen zijn. Daar hadden we op voorhand voor getekend. Als team hebben we vandaag heel goed gereageerd en echt goed tennis gespeeld.” Hij blikte ook al vooruit naar de finale half april in Boedapest: “We zullen kijken wie beschikbaar is en dan in functie van de vorm en de ondergrond daar de juiste keuzes maken”.