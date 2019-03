Flipkens treft Bouchard, Van Uytvanck speelt tegen Riske op Indian Wells YP

05 maart 2019

09u13

Bron: Belga 0 Tennis Kirsten Flipkens (WTA 56) staat in de eerste ronde van het WTA Premiertoernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/9.035.428 dollar) tegenover de Canadese Eugenie Bouchard (WTA 73). Het wordt hun eerste onderlinge duel.

De 25-jarige Bouchard kende in 2014 een topjaar met een finale op Wimbledon en halve finales op de Australian Open en Roland Garros. De Canadese bereikte de vijfde plaats op de wereldranglijst maar daarna kon ze haar wonderseizoen nooit meer bevestigen. Op grandslams raakte ze de voorbije drie jaar niet meer voorbij de derde ronde.

Alison Van Uytvanck (WTA 51) neemt het in de eerste ronde op tegen Alison Riske (WTA 46). De Amerikaanse won hun enige eerdere ontmoeting, in 2013 op het gras van Nottingham.

Elise Mertens (WTA 16) is als zestiende reekshoofd in de eerste ronde vrij. Zij speelt om een plaats in de zestiende finales tegen de Servische Aleksandra Krunic (WTA 57) of de Amerikaanse wildcard Amanda Anisimova (WTA 67).

Wickmayer en Bonaventure in tweede kwalificatieronde

Yanina Wickmayer (WTA 133) en Ysaline Bonaventure (WTA 144) kunnen zich nog plaatsen voor de hoofdtabel. Wickmayer klopte in de eerste voorronde de Luxemburgse Mandy Minella (WTA 99) met 6-2 en 6-3. Ze speelt nu tegen de Japanse Misaki Doi (WTA 121).

Ysaline Bonaventure was met 6-7 (8/10), 6-4 en 6-4 te sterk voor de Servische Olga Danilovic (WTA 115). Zij moet voorbij de Poolse Iga Swiatek (WTA 125) om de hoofdtabel te halen.

De Japanse Naomi Osaka (WTA 1) verdedigt haar titel.

Meer over WTA

sport

sportdiscipline

tennis