Flipkens stoot door naar kwartfinales in Seoul - Goffin kent tegenstander in Metz XC

18 september 2019

09u19

Belga

Kirsten Flipkens (WTA 106) heeft de kwartfinales bereikt op het WTA-toernooi in het Zuid-Koreaanse Seoel (hard/250.000 dollar). De 33-jarige Kempense versloeg in de tweede ronde de 25-jarige Russin Margarita Gasparyan (WTA 56). 'Flipper' zette het zevende reekshoofd opzij met 6-3 en 7-5. De wedstrijd duurde 1 uur en 48 minuten.

Om de halve finales te bereiken, moet Flipkens voorbij de Poolse Magda Linette (WTA 48). Het vierde reekshoofd klopte de Russin Anastasia Potapova (WTA 75) met 7-5 en 7-6 (7/4).

Eerder op de dag verloor Ysaline Bonaventure (WTA 125) in de tweede ronde met 4-6, 6-3 en 6-0 van de Chinese Yafan Wang (WTA 58). Alison Van Uytvanck (WTA 62) en qualifier Greet Minnen (WTA 122) raakten niet voorbij de eerste ronde. Zij treden woensdag wel nog aan in de tweede ronde van het dubbelspel. Hun tegenstanders zijn de Amerikaanse Hayley Carter en de Braziliaanse Luisa Stefani. Die wipten in de eerste ronde Flipkens en de Letse Jelena Ostapenko.

Goffin treft Busta in Metz

David Goffin (ATP 14) speelt in de tweede ronde van het ATP-toernooi in het Franse Metz (hard/524.340 euro) tegen de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP 62). Die won dinsdagavond met twee keer 6-1 van de Duitse qualifier Julian Lenz (ATP 270). Goffin is het eerste reekshoofd en hoefde in de openingsronde niet in actie te komen.

De 28-jarige Luikenaar speelde eind augustus nog tegen zijn Spaanse leeftijdsgenoot. In de zestiende finales van de US Open toonde Goffin zich met 7-6 (7/5), 7-6 (11/9) en 7-5 de sterkste.

Naast Goffin, die in 2014 de titel pakte in Metz, stond met Steve Darcis (ATP 182) nog een tweede Belg op de tabel van het Moselle Open. ‘Shark’ verloor maandag in de eerste ronde met twee keer 6-2 van de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 35).