Flipkens stoomt door naar laatste acht in Nürnberg - Bonaventure en Zanevska ontmoeten elkaar in kwalificaties Roland Garros Redactie

23 mei 2018

13u21 0

Flipkens naar kwartfinales in Nürnberg

Kirsten Flipkens heeft zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Duitse Nürnberg. Flipkens versloeg in de achtste finales de Argentijnse Nadia Podoroska (WTA 506) in twee sets: 7-6 (8/6) en 6-2.

In de eerste ronde had Flipkens nog Alison Van Uytvanck (WTA 46) geklopt. In de kwartfinales neemt 'Flipper' het op tegen de winnares van het duel tussen de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 18), het derde reekshoofd en titelverdedigster in Nürnberg, en de Duitse Mona Barthel (WTA 122).

Belgisch duel in tweede kwalificatieronde Roland Garros

Ysaline Bonaventure (WTA 132) en Maryna Zanevska (WTA 153) hebben zich woensdag geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van Roland Garros. Daarin nemen ze het tegen elkaar op in een Belgisch onderonsje.

Bonaventure, het 21e reekshoofd in de kwalificaties, versloeg in de eerste kwalificatieronde de Tsjechische Tereza Martincova (WTA 152) in drie sets: 1-6, 7-6 (7/4) en 6-1. De wedstrijd duurde een uur en 54 minuten. De partij was dinsdag begonnen, maar werd toen stilgelegd door regen.

Zanevska versloeg op haar beurt de Roemeense Alexandra Cadantu (WTA 180) in drie sets: 7-5, 3-6 en 7-5. De partij nam twee uur en 59 minuten in beslag. Ook die wedstrijd werd dinsdag stilgelegd door regenval.

Zanevska en Bonaventure zijn de enige Belgen in de kwalificaties bij de vrouwen. Elise Mertens (WTA 16), Alison Van Uytvanck (WTA 46), Kirsten Flipkens (WTA 69) en Yanina Wickmayer (WTA 101) staan rechtstreeks op de hoofdtabel van het tweede grandslamtoernooi van het seizoen.