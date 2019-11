Flipkens staat bij de laatste vier op ITF Toronto - Djokovic naar kwartfinale ATP Parijs Redactie

01 november 2019

20u37 4

Novak Djokovic rekent eenvoudig af met Stefanos Tsitsipas

Nummer één van de wereld Novak Djokovic heeft zich vrijdag makkelijk geplaatst voor de halve finales van het ATP Masters 1.000-toernooi in Parijs (hardcourt/5.207.405 euro). De Serviër won in zijn kwartfinale na nauwelijks 58 minuten tennis in twee sets (6-1 en 6-2) van de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 7).

Djokovic won het toernooi in de Franse hoofdstad vier keer (2009, 2014, 2015 en 2016). Vorig jaar verloor hij de finale van de Rus Karen Khachanov.

De Serviër treft in de halve finales de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 27), die eerst David Goffin (ATP 14) uitschakelde en vervolgens ook de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 5) en de Chileen Christian Garin (ATP 42). Djokovic verloor slechts één van zijn negen ontmoetingen tegen Dimitrov.

Wat er ook gebeurt in Parijs, Djokovic is al zeker dat hij maandag zijn eerste plaats op de ATP-ranking verliest aan Rafael Nadal. De Serviër verliest immers nog de punten van zijn Masters-deelname van vorig jaar. Nadal van zijn kant was daar afwezig door een blessure. Als Nadal het toernooi in Parijs wint - hij deed er nog nooit beter dan een verloren finale in 2007 - is hij nu zelfs al zeker het jaar af te sluiten als nummer één van de wereld.

Topreekshoofd Flipkens staat bij de laatste vier op ITF Toronto

Kirsten Flipkens (WTA 99) heeft zich vrijdag gekwalificeerd voor de halve finales van het ITF-toernooi in het Canadese Toronto (hard/60.000 dollar). De 33-jarige Kempense, het eerste reekshoofd, haalde het na één uur en zestien minuten tennis in twee sets (6-3 en 6-2) van de Bulgaarse Elitsa Kostova (WTA 199), het zevende reekshoofd.

Flipkens treft bij de laatste vier de Britse Samantha Murray (WTA 272), die in haar kwartfinale na een uitputtingsslag van twee uur en 41 minuten tennis in drie sets (7-5, 3-6 en 6-1) de maat nam van de Nederlandse Indy De Vroome (WTA 358).

Dinsdag werd Kimberley Zimmermann (WTA 399) in Toronto uitgeschakeld in de eerste ronde van het enkelspel, na een nederlaag in twee sets tegen de Française Jessika Ponchet (WTA 182/N.6): 6-1 en 7-6 (7/4) na 1 uur en 22 minuten. In het dubbelspel verloor Zimmermann aan de zijde van de Zwitserse Tess Sugnaux haar opener tegen de Canadese Françoise Abando en de Amerikaanse Sachia Vickery.

Nadal schakelt Wawrinka uit

Rafael Nadal heeft ten koste van Stan Wawrinka de kwartfinales bereikt van het masterstoernooi in Parijs. De Spanjaard was met twee keer 6-4 te sterk voor de Zwitser. Nadal won al zijn eigen servicegames. In de eerste set sloeg hij op de service van Wawrinka toe bij 1-1. Ook in de tweede set had hij aan een break genoeg, dit keer bij 4-4.

Voor Nadal, die het indoortoernooi in Frankrijk nog nooit won, is het zijn eerste optreden sinds de US Open. Door zijn zege blijft hij in de race om het jaar af te sluiten als de nummer 1 van de wereld. Novak Djokovic voert de ranglijst nog aan, maar hij heeft in Parijs en later op de ATP Finals in Londen een finaleplaats te verdedigen. Nadal liet die toernooien vorig seizoen schieten. In de kwartfinales neemt Nadal het op tegen de Fransman Jo-Wilfried Tsonga.