Flipkens sneuvelt meteen in Doha - Djokovic stoot eenvoudig door in Dubai ABD

24 februari 2020

18u23

Bron: Belga 0

Flipkens sneuvelt meteen in Doha

Kirsten Flipkens (WTA 78) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde (zestiende finales) van het WTA-toernooi in de Qatarese hoofdstad Doha (hard/2.939.695 dollar).

De 34-jarige Flipkens, die de kwalificaties overleefde, verloor in de eerste ronde tegen de Oekraïense Dayana Yastremska (WTA 25) in twee sets: 6-2 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 13 minuten. In de volgende ronde wacht voor Yastremska de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 5). De winnares van de Australian Open was als zesde reekshoofd in de eerste ronde vrij.

Flipkens is ook nog aan zet in Doha in het dubbelspel. Aan de zijde van de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands speelt de Kempense een Belgisch onderonsje tegen Elise Mertens en de Wit-Russische Aryna Sabalenka in de tweede ronde.

Elise Mertens (WTA 23) plaatste zich eerder voor de tweede ronde in het enkeltoernooi. De Limburgse, die in Doha titelverdedigster is, won eenvoudig met 6-1 en 6-2 van de Chinese Qiang Wang (WTA 28). Ook Alison Van Uytvanck (WTA 62) kende succes. In de openingsronde haalde onze landgenote het in twee sets van de Sloveense Polona Hercog (WTA 42): twee keer 6-2 na 1 uur en 4 minuten.

Djokovic zet Jaziri vlot opzij in eerste ronde ATP Dubai

De Serviër Novak Djokovic (ATP 1) heeft zich probleemloos geplaatst voor de tweede ronde op het ATP-toernooi van Dubai (hard/2.950.420 dollar).

De nummer een van de wereld haalde het in de eerste ronde in twee sets van de Tunesiër Malek Jaziri (ATP 260), die met een wildcard aan het toernooi was begonnen: 6-1 en 6-2. Voor de Serviër was het de eerste wedstrijd sinds zijn overwinning op het Australian Open van begin deze maand. Daar veroverde hij voor de achtste keer in zijn carrière de titel bij de mannen. Djoko kan zo in 2020 een perfect rapport van veertien zeges in evenveel wedstrijden voorleggen. Op de ATP Cup won hij zes partijen, op het Australian Open zeven. In de tweede ronde in Dubai wacht met de Duitser Philipp Kohlschreiber de nummer tachtig van de wereld.