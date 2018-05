Flipkens sneuvelt in halve finales Nürnberg maar boekt wel succes in het dubbel - Bemelmans en Bonaventure grijpen naast hoofdtabel Roland Garros XC en MH

25 mei 2018

21u15

Kirsten Flipkens en Johanna Larsson naar halve finales dubbelspel

Kirsten Flipkens heeft zich samen met Johanna Larsson voor de halve finales van het dubbelspel geplaatst in het Duitse Nürnberg (250.000 dollar). Het Belgisch-Zweedse paar nam met 6-3 en 7-5 de maat van de Duitsers Katharina Gerlach en Lena Rüffer.

De wedstrijd startte woensdag al, maar werd toen wegens regen bij 6-3, 1-2 stopgezet. Voor Flipkens was het al de derde partij van de dag, nadat ze zich voor de halve finales van het enkelspel plaatste en daarin uitgeschakeld werd. Ook de halve finale van het dubbel stond nog voor op het programma, maar werd uiteindelijk verplaatst naar morgen. Flipkens en Larsson nemen het dan op tegen de Kroatische Darja Jurak en de Zweedse Cornelia Lister. Bij winst volgt een finale tegen de Nederlandse Demi Schuurs en de Sloveense Katarina Srebotnik.

Cibulkova in finale tegen Pavlyuchenkova in Straatsburg

De Slovaakse Dominika Cibulkova (WTA-36) neemt het in de finale van het WTA-toernooi in Straatsburg (250.000 dollar) op tegen de Russische Anastasia Pavlyuchenlova (WTA-31). Die profiteerde vandaag van de opgave van de Australische Ashleigh Barty (WTA-17). Nadat ze de eerste set met 6-4 verloren had en in de tweede 1-0 achter stond, moest het eerste reekshoofd door een blessure de strijd staken.

Eerder op de dag plaatste Cibulkova zich door het Roemeense vierde reekshoofd Mihaela Buzarnescu (WTA-32) in 2 uur en 10 minuten met 6-2, 6-7 (5/7) en 6-1 te verslaan.

De 29-jarige Cibulkova, in 2014 finaliste op het Australian Open, gaat voor een negende WTA-titel, de eerste sinds ze eind 2016 de WTA Finals won. Dit jaar was ze ook al finaliste in Boedapest. Voor de 26-jarige Pavlyuchenkova wordt het de eerste finale van het seizoen. Zij kan een twaalfde WTA-toernooi op haar palmares brengen.

Op het gravel in de Elzas is Pavlyuchenkova het derde reekshoofd, Cibulkova staat twee plaatsen lager op de plaatsingslijst. In de onderlinge confrontaties leidt Cibulkova met 7-3. De Slovaakse won ook de jongste twee duels en de vorige twee ontmoetingen op gravel.

Dominic Thiem en Gilles Simon spelen finale Lyon

De 24-jarige Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-8) en de 33-jarige Fransman Gilles Simon (ATP-75) spelen morgen de finale van het ATP-toernooi in het Franse Lyon (501.345 euro). Eerste reekshoofd Thiem schakelde vandaag in zijn halve finale de Serviër Dusan Lajovic (ATP-68) in 1 uur en 57 minuten met 6-4, 5-7 en 6-4 uit, Simon nam in 1 uur en 20 minuten met 6-1 en 7-6 (8/6) de maat van de Brit Cameron Norrie (ATP-102).

Morgen gaat Thiem in zijn zestiende ATP-finale voor een tiende titel, de tweede dit seizoen. In februari was hij de beste in Buenos Aires. In Madrid moest hij twee weken terug in de finale de duimen leggen voor Alexander Zverev (ATP-3), nadat hij in de kwartfinales wel een einde had gemaakt aan de zegereeks van Rafael Nadal (ATP-1).

Simon, voormalig nummer zes van de wereld, kan in zijn twintigste finale een veertiende titel op zijn palmares brengen. Ook hij won dit jaar al één toernooi, begin januari in het Indiase Pune. In de onderlinge confrontaties leidt Thiem met 6-2. De Oostenrijker won ook de vijf jongste duels en de enige vorige ontmoeting op gravel.

Peter Gojowczyk en Marton Fucsovics in finale Genève

De 28-jarige Duitser Peter Gojowczyk (ATP-49) en de 26-jarige Hongaar Marton Fucsovics (ATP-60) spelen de finale van het ATP-toernooi in het Zwitserse Genéve (501.345 euro). In de halve finales schakelde Gojowczyk het Italiaanse tweede reekshoofd Fabio Fognini (ATP-19) in 1 uur en 33 minuten met tweemaal 6-4 uit. Fucsovics ontdeed zich in 1 uur en 55 minuten met 2-6, 6-4 en 6-1 van de Amerikaan Steve Johnson (ATP-47), het zesde reekshoofd.

Gojowczyk speelt morgen zijn derde ATP-finale, de eerste op gravel. In 2017 opende hij zijn palmares met toernooiwinst in Metz. In februari van dit jaar was hij runner-up in Delray Beach. Voor Fucsovics wordt het de eerste finale. Het wordt de tweede ontmoeting tussen Gojowczyk en Fucsovics. In 2015 boekte Gojowczyk tegen de Hongaar een erg vlotte 6-2, 6-0 zege in de kwalificaties voor het US Open.

Alison Riske houdt Kirsten Flipkens uit finale

Kirsten Flipkens (WTA-69) is er vandaag niet in geslaagd zich voor het WTA-toernooi van Nürnberg (250.000 dollar) te plaatsen. De 32-jarige Antwerpse moest in 1 uur en 2 minuten met 6-3 en 6-1 het onderspit delven voor de Amerikaanse Alison Riske (WTA-105).

Bonaventure sneuvelt in kwalificaties Roland Garros

Ysaline Bonaventure (WTA 132) is er vandaag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de hoofdtabel van Roland Garros. In de derde en laatste kwalificatieronde ging de Luikse in drie sets (4-6, 6-1 en 6-0) onderuit tegen de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 96). Het zou voor de 23-jarige Bonaventure de eerste maal zijn geweest dat ze de eindfase van een grandslam haalde.

In de onderlinge confrontaties staat het nu 1-1. Peterson, het tweede reekshoofd in de kwalificaties. Bonaventure schakelde in de tweede ronde van de kwalificaties in een Belgisch duel Maryna Zanevska (WTA 153) uit.

Elise Mertens (WTA 16), Alison Van Uytvanck (WTA 46), Kirsten Flipkens (WTA 69) en Yanina Wickmayer (WTA 101) staan rechtstreeks op de hoofdtabel van het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. Mertens neemt het in de eerste ronde op tegen de Amerikaanse Varvara Lepchenko (WTA 88). Van Uytvanck treft de Australische Isabelle Wallace (WTA 248). Flipkens en Wickmayer staan tegenover respectievelijk de Duitse Tatjana Maria (WTA 64) en de Australische Samantha Stosur (WTA 60).

Ruben Bemelmans grijpt naast hoofdtabel Roland Garros

De 30-jarige Ruben Bemelmans (ATP 111) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel van Roland Garros. Het derde reekshoofd in de kwalificaties ging in de derde en laatste kwalificatieronde met 6-2, 2-6 en 7-5 onderuit tegen de Braziliaan Thomaz Bellucci (ATP 269).

Bemelmans en Belluci stonden voor de vijfde keer tegenover elkaar. Onze landgenoot trok nog maar één keer aan het langste eind, in 2014 klopte hij Belluci op het Masters 1.000 toernooi van Miami na opgave van de Braziliaan.

Bemelmans, die in 2015 op de hoofdtabel stond op het Parijse gravel, was de enige Belg in de kwalificaties bij de mannen. David Goffin (ATP 9) staat rechtstreeks op de hoofdtabel. De Luikenaar neemt het in de eerste ronde op tegen de Nederlander Robin Haase (ATP 44).