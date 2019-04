Flipkens snel naar achtste finales in Monterrey Redactie

01 april 2019

Kirsten Flipkens (WTA-58) heeft zich op een drafje voor de achtste finales van het WTA-toernooi in het Mexicaanse Monterrey (250.000 dollar) geplaatst. De 33-jarige Antwerpse had net geen uur nodig voor een 6-2, 6-1 zege tegen de Servische Olga Danilovic (WTA-120).

Om een plaats in de kwartfinales neemt zesde reekshoofd Flipkens het op tegen de winnares van de partij tussen de Britse Harriet Dart (WTA-136) en de Sloveense Dalila Jakupovic (WTA-92). In 2016 was ze runner-up op het hardcourt in Monterrey.