Flipkens sluit Spelen in Tokio niet uit: "De motivatie is er nog"

Bron: Belga 0 BELGA Tennis Tennisster Kirsten Flipkens (31) wijdt zich op de Team Belgium-stage in Lanzarote volledig aan haar conditietraining ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Spelen van Tokio 2020 zijn nog veraf, maar de nummer 76 op de WTA-ranking koestert toch de hoop om er dan bij te zijn.



In Rio de Janeiro boekte Flipkens vorig jaar een stuntzege tegen Venus Williams. Bij haar eerste deelname aan de Olympische Spelen sneuvelde de Kempense in de achtste finales. In Tokio zou ze graag nog eens die olympische droom beleven. "Die zege tegen Venus is één van de twee mooiste overwinningen uit mijn carrière. De andere is de in 2013 gewonnen kwartfinale tegen Petra Kvitova op Wimbledon, mijn favoriete toernooi", aldus Flipkens.



Flipkens bevindt zich in de herfst van haar carrière, maar aan stoppen denkt ze nog niet. "Ik bekijk jaar per jaar hoe ik me lichamelijk en mentaal voel. Nu voel ik me goed en ik kijk uit naar het nieuwe seizoen. Ik heb verschillende investeringen gedaan, waarmee ik bewijs dat de motivatie er nog is."



Op het WTA-toernooi in Luxemburg deed Flipkens onlangs de on court coaching voor Elise Mertens, bij afwezigheid van haar trainer. "Ook bij het Fed Cup-team probeer ik een leidersrol op te nemen en de jonkies te helpen. Daarom kwam de vraag van Elise. Ik probeer te helpen waar mogelijk. Of dat naar meer smaakt? Waarom niet? Na mijn carrière als speelster wil ik wel voor een stuk in de tenniswereld blijven. Maar ik zie het niet zitten om voltijds dertig weken per jaar te reizen, maar een vijftiental weken lijkt me wel te doen."

