Flipkens rekent eenvoudig af met Minnen en plaatst zich voor de hoofdtabel in Doha YP

22 februari 2020

13u45

Bron: Belga 1

Kirsten Flipkens (WTA 83) heeft zich geplaatst voor de hoofdtabel op het WTA-toernooi in Doha (hardcourt/2,939,695 dollar). De 34-jarige Kempense, het achtste reekshoofd in de kwalificaties, rekende zaterdag in de tweede en laatste kwalificatieronde na een uurtje tennis in twee sets (6-1 en 6-3) af met Greet Minnen (WTA 106), het zestiende reekshoofd. Het was voor Flipkens al de tweede zege tegen een landgenote in de kwalificaties in Doha. Vrijdag rekende ze ook al af met Ysaline Bonaventure (WTA 117).

Elise Mertens (WTA 22), die vorig jaar het toernooi in Doha won, en Alison Van Uytvanck (WTA 48) staan al rechtstreeks op de hoofdtabel in de Qatarese hoofdstad. Mertens treft in de eerste ronde de Chinese Qiang Wang (WTA 28), Van Uytvanck ontmoet de Sloveense Polona Hercog (WTA 43).

Meer over WTA

sport

sportdiscipline

tennis

Doha