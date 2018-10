Flipkens pakt eindzege in dubbelspel Linz - Djokovic behaalt nieuwe triomf - Zware blessure voor Del Potro Redactie

Kirsten Flipkens pakt eindzege in dubbelspel Linz

Kirsten Flipkens heeft vandaag het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Oostenrijkse Linz (hard/250.000 dollar) op haar nam geschreven. De 32-jarige Flipkens klopte in de finale aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson de Amerikaanse Raquel Atawo en de Duitse Anna-Lena Grönefeld, het eerste reekshoofd, in 4-6, 6-4 en 10-5 in de supertiebreak. De partij duurde 1 uur en 23 minuten.

Flipkens, 43e op de dubbelranking, mag zo een vierde WTA-titel in het dubbelspel op haar palmares brengen, een tweede dit seizoen. In april won ze aan de zijde van Elise Mertens in Lugano. In 2017 zette ze met de Slovaakse Dominika Cibulkova Rosmalen op haar palmares en met Larsson was ze in 2016 al de beste in Seoel. Dit jaar werden Flipkens en Larsson al runner-up in Nürnberg, waar ze ook vorig jaar de finale speelden, en Boedapest.

Juan Martin del Potro heeft ernstige knieblessure en mist ATP Finals

Juan Martin del Potro (ATP-4) komt voorlopig niet in actie. De Argentijnse tennisser heeft bij het toernooi in Shanghai een ernstige knieblessure opgelopen. "Dit is een heel moeilijk moment", aldus Del Potro, die een breuk heeft in de rechterknieschijf.

Voor Del Potro, die in september de finale van het US Open van Novak Djokovic verloor, is het zijn vijfde zware blessure. Voorgaande keren ging het steeds om zijn zwakke pols. Nu ging het mis in de achtste finales in Shanghai tegen de Kroaat Borna Coric.

De 30-jarige Del Potro is geplaatst voor de ATP Finals, die in november in Londen op het programma staan. Daar kan hij nu niet aan meedoen. Hoe lang Del Potro precies aan de kant staat, is nog niet bekend.

Djokovic triomfeert in Shanghai

Novak Djokovic (ATP 3) heeft het Masters 1.000 toernooi in Shanghai (hard/7.086.700 dollar) voor de vierde keer in zijn loopbaan op zijn naam geschreven. De 31-jarige serviër rekende in de finale af met de Kroaat Borna Coric (ATP 19) in twee sets: 6-3 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 37 minuten. Voor Djokovic was het dus de vierde maal dat hij zich in Shanghai plaatste voor de eindstrijd. Ook de vorige drie keer (in 2012, 2013 en 2015) was hij telkens succesvol. De 21-jarige Coric won al twee ATP-titels. Dit jaar was hij de beste in het Duitse Halle, in 2017 won hij in Marrakech.

Oekraïense belofte Yastremska verovert eerste eindzege

De Oekraïense youngster Dayana Yastremska (WTA 102) heeft het WTA-toernooi in Hongkong (hard/500.000 dollar) op haar naam geschreven.

De 18-jarige Yastremska klopte in de finale de Chinese Qiang Wang (WTA 24) overtuigend in twee sets: 6-2 en 6-1. De partij nam 1 uur en 6 minuten in beslag. Het was voor Yastremska haar eerste WTA-finale, waarin ze dus meteen succesvol was. Wang veroverde in haar loopbaan al twee titels, telkens dit jaar: in Nanchang en Guangzhou. De twee speelsters speelden nooit eerder tegen elkaar.

Italiaanse Camila Giorgi zet toernooi op haar naam

De Italiaanse Camila Giorgi (WTA 32) heeft vandaag het WTA-toernooi in het Oostenrijkse Linz (hard/250.000 dollar) op haar naam geschreven. De 26-jarige Giorgi klopte in de finale de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 119) in twee sets: 6-3 en 6-1. De partij duurde net 1 uur. Giorgi versloeg in de halve finales Alison Van Uytvanck (WTA 56).

Giorgi stond in haar zesde WTA-finale, en pakte haar tweede titel. In 2015 was ze de beste op het gras van Rosmalen. Alexandrova plaatste zich voor het eerst voor een finale.

Caroline Garcia klopt Karolina Pliskova in finale Tianjin

De Française Caroline Garcia (WTA 16) heeft het WTA-toernooi van Tianjin (hard/750.000 dollar) op haar naam geschreven.

Garcia klopte in de finale de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 6) in twee sets: 7-6 (9/7) en 6-3. De partij duurde 1 uur en 44 minuten.

De 24-jarige Garcia verovert haar zesde WTA-titel, na eerdere triomfen in Bogota (2014), Straatsburg (2016), Mallorca (2016), Wuhan (2017) en Peking (2017). Ze heeft ook het toernooi van Limoges (WTA 125K Series) op haar palmares staan. De 26-jarige Pliskova maakte jacht op haar twaalfde titel, de derde van dit jaar na Stuttgart en Tokio.