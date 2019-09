Flipkens overleeft eerste ronde niet in Tasjkent, Bonaventure wel verder LPB

Kirsten Flipkens (WTA 100) is uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Oezbeekse Tasjkent (hard/250.000 dollar). De 33-jarige Kempense verloor in twee sets van de Hongaarse Timea Babos (WTA 89), het zevende reekshoofd. Na 1u31' stond het 6-2, 7-5.

Ysaline Bonaventure (WTA 123) kon zich wel plaatsen voor de tweede ronde. De Luikse haalde het met 6-3, 6-1 van thuisspeelster Akgul Amanmuradova (WTA 447), die een wildcard kreeg. De wedstrijd duurde 1u11'. In de achtste finale speelt Bonaventure tegen het Roemeense achtste reekshoofd Sorana Cirstea (WTA 96).

Maandag al plaatsten Alison Van Uytvanck (WTA 61) en Greet Minnen (WTA 124) zich vlot voor de tweede ronde. Die twee treden vandaag aan in het dubbelspel tegen de Russin Vitalia Diatchenko en de Oezbeekse Sabina Sharipova. Bonaventure speelt met de Japanse Miyu Kato tegen de Amerikaanse Hayley Carter en de Braziliaanse Luisa Stefani.