Flipkens out in tweede ronde in Rabat, Mertens verliest eerste set LPB

02 mei 2018

15u31

Bron: Belga 0

Kirsten Flipkens (WTA 73) is uitgeschakeld in de tweede ronde op het WTA-toernooi in het Marokkaanse Rabat (gravel/250.000 dollar). Flipkens verloor in twee sets van de 24-jarige Australische Ajla Tomljanovic (WTA 96). Het werd 6-3, 6-2 na 1u19'. Het is de eerste keer dat 'Flipper' verliest van Tomljanovic. De vorige vier duels won de Belgische.

Met Elise Mertens (WTA 19) staat nog een tweede Belgische op de hoofdtabel van de Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem. Mertens neemt het in haar tweederondeduel op tegen de Duitse Laura Siegemund (WTA 226). Onze landgenote verloor de eerste set in de tiebreak.