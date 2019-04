Flipkens opent tegen Muguruza, Van Uytvanck treft Suarez Navarro in Fed Cup - Medvedev schakelt Djokovic uit in kwartfinales in Monte Carlo XC

19 april 2019

12u55

Bron: Belga 0

Kirsten Flipkens (WTA 59) opent morgen de barrages van Wereldgroep I van de Fed Cup tegen Spanje met een wedstrijd tegen kopvrouw Garbiñe Muguruza (WTA 19), in 2017 nog nummer 1 van de wereld. Dat is het resultaat van de loting van vrijdag in het stadhuis van Kortrijk. Alison Van Uytvanck (WTA 52) treft nadien op het hardcourt van de Lange Munte Carla Suarez Navarro (WTA 27).

Zondag staan opnieuw twee enkelspelen op de agenda. Van Uytvanck kijkt eerst Muguruza in de ogen, waarna het duel volgt tussen Flipkens en Suarez Navarro. Een dubbelspel sluit de barrages af. Ysaline Bonaventure (WTA 122) en Yanina Wickmayer (WTA 127) nemen het hier op tegen Aliona Bolsova (WTA 136) en Maria José Martinez Sanchez (WTA 19 dubbel).

De Belgen sneuvelden begin februari in de eerste ronde (kwartfinales) van Wereldgroep I tegen Frankrijk, dat in Luik met 1-3 won. De Spaanse vrouwen wonnen hun duel in Wereldgroep II in Japan met 2-3. De winnaar van de ontmoeting tussen België en Spanje tennist volgend jaar in Wereldgroep I, de verliezer zal in Wereldgroep II uitkomen.

Flipkens wil Muguruza vuur aan de schenen leggen: “Weet hoe ik haar moet aanpakken”

Flipkens klopte Muguruza al tweemaal, op gras in Mallorca (2016) en ‘s-Hertogenbosch (2013). Vier keer won Muguruza, waarbij in 2017 de laatste twee duels. “Garbiñe heeft niet meer enorm veel geheimen voor mij”, vertelde ‘Flipper’. “Ik weet wat voor tennis ze speelt en hoe ik dat moet aanpakken. Het zal belangrijk zijn om haar niet in haar ritme te laten komen. Ik heb dus mijn plan, maar besef dat het een lastige opdracht wordt. Ik voel me klaar om de Fed Cup te openen.”

Alison Van Uytvanck (WTA 52) treft nadien op het hardcourt van de Lange Munte Carla Suarez Navarro (WTA 27) - ook geen makkelijke opdracht. Zondag volgt voor de Brabantse dan een duel tegen Muguruza, die ze vorig jaar verrassend klopte op Wimbledon. “Ik voel me er helemaal klaar voor”, verklaarde Van Uytvanck, die in afwezigheid van Elise Mertens de Belgische nummer 1 is. “De partij tegen Carla wordt meteen pittig. Ze is een heel solide en complete speelster, maar ik vrees haar niet. Daags nadien tref ik dan Muguruza. Mijn zege tegen haar op Wimbledon blijft een schitterende herinnering.”

Sharapova out voor Stuttgart

Drievoudig toernooiwinnares Maria Sharapova geeft verstek voor het WTA-toernooi in het Duitse Stuttgart (gravel/886.077 dollar), dat komende week gespeeld wordt. De nummer 28 van de wereld, die vandaag haar 32ste verjaardag viert, is al sinds eind januari buiten strijd met een schouderblessure.

Sharapova won de Porsche Tennis Grand Prix al drie keer (2012, 2013 en 2014). Het is een belangrijk voorbereidingstoernooi op Roland Garros, dat eind mei van start gaat in de Franse hoofdstad Parijs.

Aan Belgische zijde is Elise Mertens (WTA 18) tiende reekshoofd in Stuttgart.

Medvedev schakelt Djokovic uit in kwartfinales in Monte Carlo

Het nummer één van de wereld Novak Djokovic is uitgeschakeld in de kwartfinales van het ATP Masters 1.000-toernooi in Monte Carlo (gravel/5.207.405 euro). Djokovic mag zo een derde titel in Monte Carlo vergeten, eerder pakte hij de eindzege in 2013 en 2015.

De Rus Daniil Medvedev (ATP 14) pakte de scalp van de Serviër: 6-3, 4-6 en 6-2 na 2 uur en 22 minuten. De 23-jarige Medvedev schaart zich voor het eerst in zijn carrière bij de laatste vier in een Masters 1.000-toernooi.

In de halve finales neemt Medvedev het op tegen een andere Serviër, Dusan Lajovic (ATP 48). Lajovic, in de tweede ronde te sterk voor Goffin, haalde het eerder op de dag in twee sets (6-4 en 7-5) van de Italiaanse kwalificatiespeler en toernooirevelatie Lorenzo Sonego (ATP 96).