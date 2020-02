Flipkens: “Of Kim nog grand slams gaat winnen? Ik denk dat ze daartoe in staat is” YP/RL

13 februari 2020

12u06

Bron: VTM Nieuws 0 Tennis Kirsten Flipkens is één van de vele Belgische speelsters in Dubai, maar alles staat daar natuurlijk in de schaduw van Kim Clijsters. ‘Flipper’ liet in haar babbel met VTM Nieuws haar licht schijnen over de comeback van haar Limburgse collega en het werd al snel duidelijk dat ze daar nog wel een en ander van verwacht.

“Het is anders dan anders, maar ik denk dat we wel weten door wie dat komt”, antwoordt Flipkens wanneer ze gevraagd wordt naar de talrijke Belgische delegatie die naar Dubai is afgezakt. “Het is terug het eerste toernooi voor Kim, ze zal veel steun krijgen van de fans. Dat is fijn voor haar. Dat ze alle aandacht naar zich toe zuigt? Da’s nooit anders geweest. Ik speelde eerder al samen met Kim en Justine, maar ik heb er nooit problemen mee gehad dat zij de aandacht kregen - zo twee toppers.”

“We hebben een keer samen getraind, maar als ze hier is zal ze wel klaar zijn”, schat Flipkens de vorm van Clijsters in. “Anders komt ze niet naar hier. Ik heb geen glazen bol, maar het is duidelijk dat ze de bal heel goed staat te raken. Het is niet omdat ze 37 is, dat het onmogelijk is om te presteren. Ze beseft goed waaraan ze begonnen is, maar ik verwacht niet dat ze meteen de pannen van het dak gaat spelen. Haar lichaam moet die opeenvolging van matchen opnieuw gewoon worden en dat moet iedereen ook beseffen.”

Hopelijk blijven de blessures uit en dan zie ik haar nog wel mooie dingen doen Kirsten Flipkens

Toch sluit ‘Flipper’ niet uit dat Clijsters 3.0 nog voor een exploot zorgt. “Ik ben zeker dat ze een heel hoog niveau zal halen. Of ze nog grand slams gaat winnen? Ik denk dat er daartoe in staat is, als je weet wat ze in het verleden al bewezen heeft. Ze is er wel zeven jaar van tussenuit geweest, dus veel zal afhangen van hoe haar lichaam reageert op de wedstrijden. Hopelijk blijven de blessures uit en dan zie ik haar nog wel mooie dingen doen.”

