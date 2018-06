Flipkens neemt eerste horde in Rosmalen Sven Van Londersele

12 juni 2018

15u50 0 Tennis Kirsten Flipkens (WTA 60) heeft zich dinsdag geplaatst voor de achtste finales (tweede ronde) van het WTA-toernooi in het Nederlandse Rosmalen. Flipkens versloeg in de eerste ronde de 19-jarige Russin Anna Kalinskaya (WTA 142) vlot in twee sets met 6-3 en 6-0.

In de achtste finales neemt de 32-jarige Flipkens het op tegen de Russin Natalia Vikhlyantseva (WTA 85) of de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 21), het derde reekshoofd. 'Flipper' speelt in Rosmalen het dubbelspel met diezelfde Bertens. Maandag versloegen Bertens en Flipkens in hun eerste ronde de Georgische Oksana Kalashnikova en de Duitse Tatjana Maria, waardoor ze zich plaatsten voor de kwartfinales. Daarin nemen ze het op tegen ofwel de Tsjechische Renata Voracova en de Hongaarse Fanny Stollar ofwel de Nederlanders Arantxa Rus en Eva Wacanno.

Later op de dag komt ook Elise Mertens (WTA 15) in actie in Rosmalen. In de eerste ronde van het enkelspel neemt zij het op tegen de Sloveense Polona Hercog (WTA 64). Ook Alison Van Uytvanck (WTA 47) neemt deel aan het enkelspel. Zij staat wel al in de achtste finales. Van Uytvanck, het zesde reekshoofd, versloeg maandag in de eerste ronde de Nederlandse Richel Hogenkamp (WTA 151) in twee sets met 6-1 en 6-2. In de achtste finales neemt Van Uytvanck het woensdag op tegen de Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA 81).