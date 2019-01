Flipkens naar kwartfinales in Hobarth, ‘Ali’ niet - Mertens ronde verder in Sydney Redactie

09 januari 2019

06u35

Bron: Belga 0

Kirsten Flipkens (WTA 49/N.7) heeft zich op het WTA-tennistoernooi in Hobart gekwalificeerd voor de kwartfinales. De 32-jarige Flipkens versloeg de 20-jarige Slovaakse Viktoria Kuzmova, 46ste op de wereldranglijst, met een score van 6-7 (3-7), 6-4, 6-1 na meer dan twee uur spelen. In de volgende ronde neemt Flipkens het op tegen de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 56) of de Tunesische Ons Jabeur (WTA 58).

Alison Van Uytvanck strandt in de achtste finales

Voor Alison Van Uytvanck (WTA 51/N.8) waren de achtste finales dan weer het eindstation. Ze verloor tegen de Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 77). De Belgische nummer drie werd na bijna anderhalf uur spelen verslagen in twee sets (3-6, 2-6).

Mertens hijst zich in Sydney in achtste finales

Elise Mertens (WTA 12/N.10) heeft zich gekwalificeerd voor de achtste finales van het WTA-tennistoernooi in Sydney. De Belgische nummer één stond dinsdagavond voor met 7-6 (7/4), 2-6 en 4-1 op de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 36), toen het spel onderbreken werd wegens regen. Mertens maakte de match woensdag af met 6-2.

In de volgende wedstrijd neemt ze het op tegen Anett Kontaveit (WTA 20) uit Estland of Monica Puig (WTA 53) uit Puerto Rico.

