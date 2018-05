Flipkens naar halve finales Nürnberg na winst tegen titelverdedigster Bertens - Bemelmans grijpt naast hoofdtabel Roland Garros XC

25 mei 2018

13u55

Bron: Belga 0 Tennis Kirsten Flipkens (WTA 69) heeft zich geplaatst voor de halve finales van het WTA-toernooi in het Duitse Nürnberg (gravel/250.000 dollar). De 32-jarige Kempense won in drie sets van de zes jaar jongere Nederlandse Kiki Bertens (WTA 18), tweevoudig titelhoudster en derde reekshoofd: 5-7, 6-3 en 7-6 (7/3) na 2 uur en 35 minuten.

In de onderlinge duels leidt Flipkens nu met 3-1. Flipkens schakelde in de eerste ronde Alison Van Uytvanck (WTA 46) uit.

Voor een plaats in de finale ontmoet Flipkens Alison Riske (WTA 105). De Amerikaanse profiteerde in de kwartfinales van de opgave van de Roemeense Sorana Cirstea (WTA 45) in de derde set. Flipkens nam het al drie keer eerder op tegen Riske, de Amerikaanse trok tweemaal aan het langste eind.

Flipkens is ook nog actief in het dubbelspel. Aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson, met wie ze het tweede reekshoofd vormt, speelt ze later op de dag in de kwartfinales tegen Katharina Gerlach en Lena Rüffer uit Duitsland.

Ruben Bemelmans grijpt naast hoofdtabel Roland Garros

De 30-jarige Ruben Bemelmans (ATP 111) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel van Roland Garros. Het derde reekshoofd in de kwalificaties ging in de derde en laatste kwalificatieronde met 6-2, 2-6 en 7-5 onderuit tegen de Braziliaan Thomaz Bellucci (ATP 269).

Bemelmans en Belluci stonden voor de vijfde keer tegenover elkaar. Onze landgenoot trok nog maar één keer aan het langste eind, in 2014 klopte hij Belluci op het Masters 1.000 toernooi van Miami na opgave van de Braziliaan.

Bemelmans, die in 2015 op de hoofdtabel stond op het Parijse gravel, was de enige Belg in de kwalificaties bij de mannen. David Goffin (ATP 9) staat rechtstreeks op de hoofdtabel. De Luikenaar neemt het in de eerste ronde op tegen de Nederlander Robin Haase (ATP 44).