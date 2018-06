Flipkens naar halve finale in Rosmalen, Elise Mertens onderuit tegen kwalificatiespeelster Redactie

15 juni 2018

15u16

Bron: Belga 3 Tennis Kirsten Flipkens (WTA 60) heeft zich vandaag geplaatst voor de halve finales van het WTA-toernooi in het Nederlandse Rosmalen (gras/250.000 dollar). In haar tweede wedstrijd van de dag versloeg Flipkens in de kwartfinales de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 46), het achtste reekshoofd. De Kempense haalde het na 1 uur en 14 minuten met tweemaal 6-4.

Eerder op de dag klopte 'Flipper' het Nederlandse derde reekshoofd Kiki Bertens (WTA 21) in drie sets met 6-4, 6-7 (6/8) en 6-1. Bertens is in Rosmalen de dubbelpartner van Flipkens. Het Belgisch-Nederlandse duo moet in principe later op de dag nog aantreden in de halve finales van het dubbeltoernooi, tegen de Zwitserse Xenia Knoll en de Britse Anna Smith.

In de halve finales van het enkelspel treft Flipkens ofwel de Duitse Antonia Lottner (WTA 148) ofwel de Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA 81). Lottner kegelde tweede reekshoofd Elise Mertens (WTA 15) in de achtste finales uit het toernooi. Kuzmova verhinderde dat Alison Van Uytvanck (WTA 47) doorstootte naar de laatste acht.

Vrijdag treedt Mertens nog samen met de Nederlandse Demi Schuurs, met wie ze het eerste reekshoofd vormt, aan in de kwartfinales van het dubbel. Daarin staan ze tegenover de Russin Veronika Kudermetova en Aryna Sabalenka.

Roger Federer naar halve finales in Stuttgart

Roger Federer (ATP 2) heeft zich geplaatst voor de halve finales van het ATP-toernooi in het Duitse Stuttgart (gras/656.015 euro). De 36-jarige Zwitser, het topreekshoofd, haalde het in de kwartfinales in twee sets van de Argentijn Guido Pella (ATP 75): 6-4 en 6-4.

Federer neemt het bij de laatste vier op tegen de winnaar van het duel tussen de Australiër Nick Kyrgios (ATP 24) en de Spanjaard Feliciano Lopez (ATP 33). In de andere halve finale staat de Franse titelverdediger Lucas Pouille (ATP 17) tegenover de Canadees Milos Raonic (ATP 35).

Federer werkt in Stuttgart zijn eerste toernooi af sinds hij op 24 maart in de tweede ronde van het Masters 1.000-toernooi in Miami verloor van de Australiër Thanasi Kokkinakis. De Zwitser liet nadien, net als vorig jaar, het gravelseizoen links liggen om zich voor te bereiden op Wimbledon.