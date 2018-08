Flipkens moet snel haar koffers pakken in Cincinnati - Reuzendoder Tsitsipas houdt Anderson uit finale Toronto GVS

12 augustus 2018

08u24

Bron: Belga 0 Tennis Kirsten Flipkens is uitgeschakeld in de eerste ronde van de kwalificaties voor het WTA-tennistoernooi van Cincinatti (hardcourt/2,87 miljoen dollar) in de Verenigde Staten. De 32-jarige Flipkens, nummer 47 op de WTA-ranking, verloor van de Russische Natalia Vikhlyantseva (21), nummer 107, in 2 sets: 3-6 en 3-6 in 1 uur en 15 minuten.

Eerder moest Alison Van Uytvanck (WTA 41) opgegeven in haar wedstrijd tegen de Amerikaanse Jamie Loeb (WTA 166), terwijl ze aan de leiding stond in de derde set. Elise Mertens (WTA 15) is rechtstreeks geplaatst voor de hoofdtabel. Ze speelt in de eerste ronde tegen de Slovaakse Magdalena Rybarikova (WTA 29).

Tsitsipas als een wervelwind in Toronto

Stefanos Tsitsipas (ATP-27) heeft zich voor de finale van het Masters 1.000-toernooi in het Canadese Toronto (5.315.025 dollar) geplaatst. De 19-jarige Griek deed dat door het Zuid-Afrikaanse vierde reekshoofd Kevin Anderson (ATP-6), vorige maand finalist op Wimbledon, in 2 uur en 48 minuten met 6-7 (4/7), 6-4 en 7-6 (9/7) te verslaan.

Tsitsipas ontpopte zich in Toronto tot reuzendoder. Op weg naar de finale schakelde hij ook al de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-8), de Serviër Novak Djokovic (ATP-10) en de Duitser Alexander Zverev (ATP-3) uit. Voormalig nummer een van de wereld Djokovic en Zverev wonnen de voorbije twee edities van het toernooi.

Vandaag mag Tsitsipas op zijn twintigste verjaardag het hardcourt op voor een duel tegen de winnaar van de partij tussen het Spaanse eerste reekshoofd Rafael Nadal (ATP-1) en de Rus Karen Khachanov (ATP-38). Het wordt pas de tweede ATP-finale voor de jonge Griek. In april van dit jaar moest hij op het gravel in Barcelona met 6-2 en 6-1 het onderspit delven voor Nadal.

Volgende week is Tsitsipas de tegenstander van David Goffin (ATP-11) in de eerste ronde van het Masters 1.000 van Cincinnati (Ohio).

Stephens houdt titelverdedigster Svitolina uit finale in Montreal

Elina Svitolina (WTA-5) zal het Canadees Open (2,28 miljoen dollar) geen tweede keer op rij winnen. De 23-jarige Oekraïense, die in de kwartfinales Elise Mertens (WTA-15) uitschakelde, moest in de halve finales op haar beurt haar meerdere erkennen in de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA-3). De US Open-winnares van 2017 maakte er in 1 uur en 38 minuten tweemaal 6-3 van.

Vandaag gaat Stephens het hardcourt in Montreal op voor een duel met 's werelds nummer een Simona Halep. Die nam in haar halve finale in 1 uur en 10 minuten met 6-4 en 6-1 de maat van de Australische Ashleigh Barty (WTA-16).

De 26-jarige Halep staat voor de derde keer in de finale van het Canadees Open. De Roemeense won het toernooi in 2016 en was een jaar eerder runner-up. Vandaag gaat ze voor een achttiende WTA-titel, de derde dit seizoen, na Shenzhen en Roland-Garros. Stephens kan een zevende WTA-toernooi op haar palmares brengen. Zij was eerder dit jaar al de beste in Miami.

Slechts één keer verloor Stephens een finale. Dat overkwam haar in juni van dit jaar op Roland-Garros, tegen Halep. Het werd 3-6, 6-4 en 6-1 op het gravel in Parijs. In de onderlinge duels bracht Halep de stand zo op 6-2. De twee zeges van Stephens dateren bovendien al van 2013. Sindsdien nam de Roemeense vijf keer weerwraak, waarvan drie keer op hardcourt.