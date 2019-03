Flipkens moet meteen haar koffers pakken in Miami, Berdych geeft forfait XC

20 maart 2019

23u39

Bron: Belga 0 Tennis Kirsten Flipkens (WTA-56) werd vandaag meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van het met 9.035.428 dollar gedoteerde WTA-toernooi van Miami (Florida). De 33-jarige Antwerpse moest na een wedstrijd van meer dan drie uur (3u01) het hoofd buigen voor de Kazachse Yulia Putintseva (WTA-44). Het werd 4-6, 6-4 en 7-5.

Yanina Wickmayer (WTA-141) plaatste zich dan weer op de hoofdtabel in Miami. De 29-jarige Vlaams-Brabantse deed dat door de Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA-94) in de tweede kwalificatieronde met tweemaal 6-3 te verslaan.

Berdych geeft forfait

De 33-jarige Tsjech Tomas Berdych (ATP-89) heeft forfait gegeven voor het Masters 1.000-toernooi van Miami (Florida). De voormalige nummer vier van de wereld kampt met rugpijn. Hij had in de eerste ronde tegen de Australiër Bernard Tomic (ATP-81) moeten aantreden. Tomic krijgt nu een kwalificatiespeler of een lucky loser tegenover zich, met als inzet een duel in de tweede ronde tegen ‘s werelds nummer een Novak Djokovic.