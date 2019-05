Flipkens moet koffers meteen pakken in Nürnberg Redactie

22 mei 2019

16u31

Bron: Belga 1 Tennis Kirsten Flipkens (WTA 59) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde (achtste finales) van het WTA-toernooi in het Duitse Nürnberg (gravel/250.000 dollar).

Flipkens, het zesde reekshoofd, verloor in de eerste ronde tegen de Roemeense Sorana Cirstea (WTA 93) in twee sets: 7-6 (8/6) en 6-2. De partij duurde 1 uur en 47 minuten. In de tweede ronde wacht voor de Roemeense haar landgenote Laura-Ioana Paar (WTA 301).

Eerder werd 'Flipper' aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson uitgeschakeld in de eerste ronde van het dubbelspel.